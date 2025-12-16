إعلان

انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب : مصراوي

03:21 م 16/12/2025

البورصة المصرية

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.72% عند مستوى 42002 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 17.5 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 26.8 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 9.2 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.57% عند مستوى 42305 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX 70

