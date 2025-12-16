موسكو- (د ب أ)

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين اطلع على "التقارير الصحفية" المتعلقة بتصريحات القادة الأوروبيين، بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان بيان القادة الأوروبيين بشأن رؤيتهم للضمانات الأمنية لكييف، يتضمن أي نقاط غير مقبولة لدى الكرملين: "حتى الآن، لم نرى سوى منشورات صحفية، ونحن لن نرد على المنشورات الصحفية، ولم نرى بعد أي نصوص رسمية، وعندما نراها، سنقوم حينها بتحليلها"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وفي هذا السياق، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس الاثنين، إن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مماثلة لتلك التي تنص عليها المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأضاف ميرتس، في مؤتمر صحفي: "هذا اتفاق جوهري واسع النطاق، لم نشهد مثله من قبل، فالأوروبيون والأمريكيون على استعداد مشترك لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا".

وقال ميرتس: "أشار زيلينسكي صراحة إلى المادة الخامسة من معاهدة الناتو، ما يعني أن الحديث يدور حول ضمانات أمنية مماثلة لتلك، التي يتمتع بها أعضاء الحلف".

وأشار ميرتس إلى أن الجانب الأمريكي "قد تعهد سياسيا، وقانونيا أيضا، بالالتزامات المقابلة".