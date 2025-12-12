تخفيض يصل إلى 400 ألف جنيه على إكسبينج G9 بمصر

برلين -

تعد السيارة T-Roc بمثابة الحصان الرابح في مجموعة موديلات فولكس فاجن؛ كونها السيارة الأكثر مبيعا. وقد أطلقت الشركة الألمانية الجيل الثاني من سيارتها T-Roc، والتي تأتي بحجم أكبر وتصميم أكثر أناقة وعصرية.

خطوط تصميمة عصرية

وتأتي السيارة الجديدة بخطوط تصميمة عصرية وأكثر جاذبية وتتماشي مع موديلات ID الكهربائية. ونظرا لقيام شركة فولكس فاجن بتجهيزها بأشرطة LED جديدة على المقدمة والمؤخرة مع إضاءة شعار العلامة التجارية فإنه تبدو بثوب أكثر عصرية بوضوح.

وشهدت السيارة الألمانية الجديدة بعض التعديلات الأخرى؛ حيث تم زيادة الطول بمقدار 12 سم ليصل طولها الإجمالي حاليا إلى 37ر4 متر، مع زيادة طول قاعدة العجلات بمقدار 3 سم لتوفير مساحة أكبر للركاب وخاصة في صف الجلوس الثاني.

وعلى الرغم من أن سيارة T-Roc لا توفر مساحة كبيرة، إلا أنه يمكن للبالغين الجلوس براحة على المقاعد الخلفية لعدة ساعات، بينما يسع صندوق الأمتعة لحوالي 475 لترا من الحقائب والأمتعة بزيادة قدرها 30 لترا مقارنة بالموديل السابق، ويمكن توسيع سعة صندوق الأمتعة إلى 1350 لترا.

ولم تقتصر التحسينات الجديدة على جعل سيارة فولكس فاجن T-Roc أكبر حجما ولكنها أصبحت أكثر نضجا أيضا، وقد شهدت طريقة الاستعمال عودة الأزرار الحقيقية على المقود مع استخدام البرمجيات الجديدة على الشاشة الكبيرة بطريقة أسهل، ولأول مرة تتوافر شاشة Head-up أمامية كاملة، ويمكن فتح الأبواب من الداخل بسهولة بواسطة المقابض الجديدة، علاوة على أن مسند الذراع يوفر راحة أكبر.

وتمتاز السيارة الألمانية الجديدة بأن المواد المستخدمة أصبحت أكثر فخامة؛ حيث تخلت فولكس فاجن عن المواد البلاستيكية الرخيصة في النطاقات البصرية واللمسية المباشرة، وقامت بتجهيز سيارتها T-Roc بفرش قماشي فاخر، وتزدان وحدات الكونسول بالجلد الصناعي المزود بإضاءة خلفية، والتي تمتاز بمظهر أجمل وملمس أفضل.

منصة MQB المطورة حديثا

وقد أصبحت سيارة فولكس فاجن T-Roc الجديدة أكثر ذكاءً بفضل اعتماد المطورين على منصة MQB المطورة حديثا، والتي تشتمل على العديد من أنظمة المساعدة المحسنة؛ حيث تحافظ السيارة T-Roc الجديدة على حارة السير وتغيرها تلقائيا، وتقوم بضبط السرعة بشكل استباقي حسب حد السرعة المعني.

كما أنها تقوم بتنبيه السيارات القادمة أو راكبي الدراجات الهوائية القادمين من الخلف عند فتح الأبواب، وفي حالة المناورة فإنها تخزن آخر 50 مترا، ويمكن الرجوع بها للخلف بواسطة الهاتف الذكي.

وفي نفس الوقت تسعى السيارة الألمانية إلى أن تكون سيارة SUV جادة، حيث تعتبر من الموديلات القليلة، التي يتوافر لها نظام دفع رباعي، وهو ما يتعذر وجوده في الموديلات المنافسة الأخرى من فورد وأوبل، وحتى معظم الشركات الآسيوية.

الدفع

ولا تزال السيارة فولكس فاجن T-Roc الجديدة تعتمد على منصة MQB بدلا من المنصة MEB الكهربائية؛ لأنها مزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، ومع ذلك فقد هبت عليها رياح التغيير، وقامت الشركة الألمانية بالتخلي عن محرك الديزل من منظومة الدفع، وكذلك ناقل الحركة اليدوي، بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة الكهربائية مع جميع محركات البنزين.

وفي البداية تتمثل وحدة الهجين في مولد محسن بتقنية 48 فولت، والذي يدعم المحرك رباعي الأسطوانات بسعة 5ر1 لتر وبقوة 85 كيلووات/116 حصان أو 110 كيلووات/150 حصان، لكي يصل إلى سرعة قصوى تبلغ 212 كلم/س.

وتخطط الشركة الألمانية لإطلاق محرك هجين خفيف بسعة 0ر2 لتر وبقوة 150 كيلووات/204 حصان مع نظام الدفع الرباعي للوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 224 كلم/س، بالإضافة إلى اثنين من المحركات الهجينة القياسية بسعة حجمية تبلغ 5ر1 لتر وبقوة 100 كيلووات/136 حصان أو 125 كيلووات/170 حصان، وهو ما يتيح للسيارة T-Roc السير عدة مئات من الأمتار بواسطة الطاقة الكهربائية.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أن أسعار سيارتها T-Roc الجديدة زادت بمقدار 10% تقريبا وتبدأ تكلفتها من 30 ألف و845 يورو.