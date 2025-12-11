كتب - محمد جمال:

أكد المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للسيارات، انطلاق طرازات فورثينج الصينية في السوق المصري خلال شهر يناير من العام المقبل 2026.

كانت مجموعة الأمل للسيارات حصلت على وكالة فورثينج مطلع العام 2025 الجاري، وهي إحدى العلامات الفرعية التابعة لشركة دونج فينج المملوكة للحكومة الصينية، وتقدم سيارات ركوب سيدان وSUV رياضية وMPV خدمية، إضافة إلى عدد من الطرز الكهربائية.

وقال سليمان في تصريحات لـ"مصراوي" إن الأمل ت تعتزم ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 250 مليون جنيه خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتركيب المعدات الخاصة بتجميع طرازين SUV لعلامة فورثينج الصينية بمصر.

وأوضح أن المجموعة تعاقدت على استيراد أول دفعة من الطرازات التي سيتم اختبارها وتجميعها محليًا لعلامة "فورثينج" بمصر، مشيرًا إلى نطلاق السيارة الأولى لعلامة فورثينج بمصر خلال يناير المقبل وستكون SUV رياضية متعددة الاستخدامات بطاقة إنتاجية 5 آلاف سيارة للطرزاين.

وعن الأسعار المتوقعه للطرازين، قال سليمان إن الطرازاين اللذين سيتم تجميعهما سيقدمان بأسعار أقل من المستوردة مقارنة بالمنافسين لهما، مؤكدًا "الأسعار ستكون في بدايات المليون جنيه".

