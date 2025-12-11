الـ"كاش باك" يهوي بأسعار ميتسوبيشي أتراج إلى 670 ألف جنيه.. التفاصيل

أعلنت راية أوتو، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية والوكيل الحصري لعلامة XPENG في مصر، عن تخفيض يصل إلى 400 ألف جنيه بأسعار G9 الجديدة بالسوق المصري خلال ديسمبر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات والأسعار الجديدة لإكسبينج G9 بعد التخفيض:

الأبعاد

تأتي السيارة Xpeng G9 بطول 4891 مم، و1937 مم للعرض، بينما يبلغ ارتفاعها 1680 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2998 مم. بفضل بنية 800 فولت، تدعم السيارة الشحن السريع بقدرة 315 كيلووات، مما يمكنها من شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 20 دقيقة فقط.

المحرك

تتوفر Xpeng G9 بخمسة أنواع مختلفة، مع بطاريات بقدرة 78.4 كيلووات في الساعة و98 كيلووات في الساعة. تشمل المتغيرات الدفع الخلفي بقدرة 230 كيلووات، والدفع الرباعي بقدرة 405 كيلووات وعزم دوران يبلغ 717 نيوتن متر.

-الطراز الأساسي: يأتي ببطارية 78.2 كيلووات في الساعة ومحرك كهربائي فردي ينتج 308 حصان -230 كيلووات.

-الطراز المتوسط: يتميز بنفس المحرك لكن مع بطارية أكبر بقدرة 98 كيلووات في الساعة.

-طراز G9 AWD Long Range: يجمع بين بطارية 98 كيلووات في الساعة ومحركين ينتجان 543 حصان -405 كيلووات، مما يمكنه من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.9 ثانية فقط.

الأسعار

الفئة الأولى RWD Long Range R19 سعرها بعد التخفيض 2 مليون و750 ألف جنيه.

الفئة الثانية RWD Long Range R21 سعرها بعد التخفيض 2 مليون و850 ألف جنيه.

الفئة الثالثة AWD Performance سعرها بعد التخفيض 3 مليون و100 ألف جنيه.

