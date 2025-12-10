كيا EV5 الكهربائية تنطلق رسميًا في السوق المصري.. تعرف على أسعارها

خبير: إحلال "بجاج كيوت" بـ"التوك توك" قد يستغرق 15 عامًا لهذا السبب

كيا EV6 كروس أوفر الكهربائية تنضم رسميًا إلى السوق المصري.. تعرف على سعرها

تغطية محمود أمين:

طرحت الشركة المصرية العالمية EIM للتجارة والتوكيلات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "كيا" KIA التجارية في مصر، السيارة EV5 الـSUV الكهربائية المدمجة رسميًا ولأول مرة في السوق المحلي.

وكشف الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية عن تفاصيل وأسعار السيارة كيا EV5 موديل 2026 الجديدة على هامش احتفالية أقيمت مساء الثلاثاء بإستاد القاهرة الدولي.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة، تتوفر EV5 بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 2.000.000 للفئة Air القياسية، و2.250.000 جنيه للفئة Earth الثانية، و2.500.000 جنيه للفئة GT Line الأعلى تجهيزًا.

تأتي سيارة كيا الكهربائية الجديدة بطول 4.615 ملم، وعرض 1.875 ملم، وارتفاع كلي 1.715 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2.750 ملم، وهو ما يجعل مقصورتها الداخلية أكثر رحابة واتساعًا.

تقدم كيا EV5 الجديدة لعملاء السوق المحلي بخيارين من المدى، الأول Short Range 2WD ويأتي ببطارية 88.1 kWh بقوة 229 حصان و250 نيوتن ميتر، ومدى سير يصل إلى 500 كم في ظروف القيادة الاعتيادية.

أما الخيار الثاني Long Range 2WD والذي يأتي بنفس سعة البطارية 88.1 kWh لكن محركها ينتج قوة 325 حصان ميكانيكي و650 نيوتن ميتر، ومدى السير يصل إلى 590 كم.

زودت الشركة الكورية سيارتها بمقصورة فخمة معززة بشاشة بانورامية متصلة تجمع بين العدادات والوسائط ونظام التحكم بالمناخ، إضافة إلى خيارات متعددة من المقاعد المريحة، بعضها مزود بالتدفئة والتهوية ووظائف الاسترخاء.

كما بتوفر بالسيارة تجهيزات رفاهية مثل الطاولة الخلفية، أماكن التخزين الذكية، وشواحن USB-C أمامية وخلفية، ونظام تكييف متطور متعدد المناطق، إضاءة محيطية حسب الفئة، ونظام معلومات وترفيه يدعم الخدمات الرقمية الحديثة والتحديثات الهوائية OTA.

أما على جانب السلامة وأنظمة المساعدة المتقدمة (ADAS)، فتزود كيا EV5 بتقنيات قيادة ذكية تشمل مساعد القيادة على الطرق السريعة HDA 2.0، ومثبت سرعة ذكي SCC 2.0 مع إمكانية التوقف والتحرك تلقائيًا.

تضم السيارة أيضًا نظام الركن الذكي عن بعد RSPA 2.0، إلى جانب حزمة واسعة من أنظمة تجنب الاصطدام، مثل التحذير من التصادم الأمامي، مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من المرور الخلفي، ما يمنح السائق درجة عالية من الأمان والثقة.

وتختلف تجهيزات EV5 باختلاف الفئات، حيث تقدم الفئة الأساسية تجهيزات عملية تشمل الشاشات الرقمية والحساسات الأمامية والخلفية، بينما ترفع فئات Earth وGT-Line مستوى الفخامة بإضافة مقاعد بتهوية، وتجهيزات رقمية أوسع، وخيارات داخلية وخارجية أكثر تميزًا.

اقرأ أيضًا:

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026

بعد تداول فيديو خطير.. ما عقوبة استخدام الأنوار المبهرة في السيارات؟