زلزال بقوة 5.7 يضرب الساحل الشرقي باليابان

كتب-عبدالله محمود:

06:33 م 10/12/2025

أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل وقوع زلزال بقوة 5.7 درجة على الساحل الشرقي لهونشو باليابان اليوم الأربعاء، دون ورود معلومات فورية عن الخسائر أو الأضرار.

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 31 كيلومتراً، لافتًا إلى أنه قدّر سابقاً قوته بـ 6.5 درجة وعمقه بـ 57 كيلومتراً.

وتُعرف المنطقة التي وقع بها الزلزال بخندق جيولوجي يمتد قبالة السواحل الشمالية، حيث يندس المحيط الهادئ تحت الصفيحة اليابانية، مما يجعلها عرضة للزلازل الكبرى.

