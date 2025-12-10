بالفيديو.. ضبط تشكيل عصابي يسرق شقق تحت الإنشاء في 15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام عدد من الأشخاص بسرقة شقة سكنية تحت الإنشاء بمدينة 15 مايو بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، شخصين مقيمين بالقاهرة، حيث اعترفا بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية وصنابير المياه من الشقق تحت الإنشاء.

وتبين ارتكابهما 5 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما سيئ النية، تاجر خردة مقيم بالقاهرة، والذي أمكن ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

