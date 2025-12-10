إعلان

أماكن الإقامة والتعاقدات.. لجان السياحة تواصل الاستعداد لموسم حج 2026

كتب : محمد أبو بكر

07:07 م 10/12/2025

موسم الحج

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، إن لجان وزارة السياحة والآثار المتواجدة بالمملكة العربية السعودية تواصل أعمالها في إجراءات معاينة أماكن إقامة سكن حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج هذا العام بالأراضي السعودية، والتي تقدمت بها شركات السياحة لمعاينتها واعتمادها من قبل لجان الوزارة تمهيداً لاضافتها ضمن برامج الشركة خلال موسم الحج.

وأوضحت "السياحة"، أن لجان الوزارة تقوم بالمرور الميداني اليومي على الفنادق والعمائر بمكة المكرمة والمدينة المنورة لمعاينة أماكن السكن مع الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات التي تضمنتها الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحي لهذا العام والمعتمدة من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والالتزام بكافة الإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني السعودي ومنها ما يتعلق بسكن حجاج السياحة، وتحديد أقصى مسافة مسموح بها لتسكينهم.

وأكدت أن لجان الوزارة تقوم أيضاً بالتحديث الشامل لقواعد بيانات الفنادق المُسجلة على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة والخاصة بتسكين حجاج السياحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تقوم بإضافة كافة الفنادق الجديدة وإدراج إحداثيات المواقع الجغرافية لهذه الفنادق، ومدى بعدها عن الحرم المكي والحرم النبوي، وذلك عن طريق المسح الميداني لكافة الفنادق، للوقوف على مدى مطابقتها للضوابط الموضوعة لموسم الحج السياحي لهذا العام.

وأشارت إلى أن اللجان تقوم بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالحج السياحي على منصة نسك مسار ومنها تعاقدات شركات السياحة الخاصة بخدمات النقل والاعاشة والسكن من خلال شركة تقديم الخدمة السعودية، حيث تم التأكيد على كافة شركات السياحة بالالتزام بإبرام جميع التعاقدات الخاصة بذلك عبر المنصة في موعد غايته 12 يناير 2026م، مع التأكيد عليهم بعدم إبرام أي تعاقدات أو اتفاقات أو دفع مبالغ مالية خارج المسار الإلكتروني السعودي.

وزارة السياحة والآثار السعودية سكن حجاج السياحة الحج

