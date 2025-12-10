الأرصاد تكشف حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار غدًا الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 11 ديسمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء بارد ليلاً.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدًا يشهد شبورة مائية (من 3 : 9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأشارت إلى أن حالة الموج على البحر المتوسط يكون معتدل، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر، والبحر الأحمر يكون حالة الموج معتدل، وارتفاع الأمواج 1.5 إلى 2 متر.

وأضافت أن طقس غدًا يشهد فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى20

السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية: العظمى20/الصغرى14

وسط سيناء: العظمى 20/الصغرى14

جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر: العظمى 23/الصغرى 15

شمال الصعيد: العظمى 21/ الصغرى 09

جنوب الصعيد: العظمى 23/الصغرى10

