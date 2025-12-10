مع اقترابها من مصر.. ما أرخص سيارة تقدمها علامة Li Auto الصينية؟

كيا EV5 الكهربائية تنطلق رسميًا في السوق المصري.. تعرف على أسعارها

تستعد مجموعة جي بي أوتو لتدشين سيارات علامة "لي أوتو" Li Auto التجارية الصينية في مصر، والتي تعتمد على حلول الطاقة النظيفة – هجين وكهرباء.

وتعد السيارة L6 المقدمة في عدد من الأسواق حول العالم الأقل سعرًا ضمن تشكيلة الشركة، وتصنف كسيارة SUV هجينة تعتمد على تكنولوجيا REEV وتتسع إلى خمسة مقاعد.

تقدم السيارة بالأسواق الصينية بداية من 249.800 يوان أي ما يعادل 34.500 دولار أمريكي، تصل إلى 279,800 يوان أي ما يعادل 39.400 دولار.

وفي حالة تحويل الأسعار للعملة المصرية تصبح أسعار L6 تبدأ من مليون و 638 ألف جنيه بدون أي اضافات أو رسوم، تصل إلى مليون و 871 جنيه مصر لفئة التجهيزات الأعلى.

تبلغ أبعاد L6 حوالي 4,925 مم في الطول، 1,960 مم في العرض، و1,735 مم في الارتفاع، مع قاعدة عجلات 2,920 مم.

تعتمد السيارة على منظومة دفع مدى ممتد تجمع بين محرك بنزين 1.5 لتر وشاحن مع محركين كهربائيين أمامي وخلفي، ما يهيئ نظام دفع كلي في جميع الفئات.

القوة الإجمالية للعجلات تبلغ 300 كيلوواط أي 408 حصان تقريباً، مع عزم يصل إلى 529 نيوتن متر، الأمر الذي يمكّن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في نحو 5.4 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى حوالي 180 كم/س.

البطارية من نوع فوسفات الليثيوم بسعة 36.8 كيلوواط-ساعة، وتمنح السيارة مدى كهربائي نقي حوالي 172 كم، أما عند الجمع بين المحرك الكهربائي والبنزين فتصل مداها إلى نحو 1,390 كم.

تتوفر L6 بنظام مساعدة ذكي للسائق، مع نظام مزود بكاميرات ومستشعرات للتوجيه والمساعدة، بينما الفئة الأعلى على نظام مع حساس LiDAR ووضعيات قيادة شبه ذاتية تتيح مساعدات مثل تغيير الحارات تلقائياً، ركن ذكي، ومزايا متقدمة للسير على الطرق السريعة.

تم الاهتمام داخل المقصورة بتوفير راحة ومرونة، المقاعد والخلفية قابلة للطي لتوسعة مساحة الأمتعة، السيارة تدعم كذلك شحن سريع DC، ما يسمح بشحن البطارية من 20% إلى 80% خلال نحو 20–30 دقيقة حسب الظروف.

