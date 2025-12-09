هل يسمح في مصر بترخيص السيارات المزودة بعجلة قيادة على الجانب الأيمن؟

ماذا يفعل صلاح في عجلة القيادة اليمنى بسياراته إذا رحل عن ليفربول؟

يعد اختلاف موضع عجلة القيادة داخل السيارات بين الجهة اليمنى واليسرى نتاجًا لعوامل تاريخية وثقافية وجغرافية متراكمة.

فبينما تعتمد نحو 65% من دول العالم قيادة السيارات بمقود على اليسار نظراً لسيرها على الجانب الأيمن من الطريق، لا تزال بريطانيا وعدد من مستعمراتها السابقة ودول آسيا تتبع نظام المقود على اليمين المتوافق مع حركة السير في الجانب الأيسر من الطرق.

واختلاف مكان عجلة القيادة لا يتوقف عند التصميم الميكانيكي للسيارة، بل يمتد إلى السياسات المرورية وتراخيص السير والقيادة، وغالبًا ما تحظر الدول استخدام السيارات التي لا تتوافق مع معاييرها المرورية.

في مصر، يحظر القانون استخراج تراخيص دائمة للسيارات المزودة بعجلة القيادة على اليمين (Right-Hand Drive)، وذلك بموجب قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية، إذ يشترط أن تكون المركبة "مطابقة للتصميم الأصلي للمصنع" من ناحية الهيكل والمعدات.

وحيث أن مصر تعتمد نظام القيادة على الجانب الأيمن من الطريق، فإن تصميم "مقود يمين" يتعارض مع الواقع العملي ومعايير السلامة المتوقعة في التصميم الأصلي للسيارات.

ويستثنى من القانون بعض السيارات المستوردة بصفة مؤقتة:

الدبلوماسيون والهيئات المعتمدة

يتاح استثناءً للبعثات الدبلوماسية والموظفين التابعين لمنظمات دولية داخل مصر، استيراد سيارات وترخيصها وفق امتيازات خاصة بموجب اتفاقيات فيينا والاتفاقيات الثنائية، وتخضع لإجراءات جمركية خاصة وقد تعفى من الرسوم أو تعامل بصورة استثنائية.

ترخيص مؤقت للسياح والمقيمين بصورة غير دائمة

يمكن للسياح والمقيمين بشكل استثنائي مؤقت التمتع بنظام الإفراج الجمركي المؤقت "التريبتك" لفترة تصل إلى 6 أشهر، هذه الآلية تتيح تشغيل مركبة RHD مؤقتًا بدون اشتراطات قانونية التي تطبق على السيارات المرخصة بشكل دائم، لكن لا تمنح ترخيصًا دائمًا لاستخدامها كسيارة مصرية مسجلة.

حالات نادرة أو مقتنيات تاريخية

يبيح القانون استثناءً تشغيل السيارات النادرة والكلاسيكية المزودة بعجلة قيادة على الجانب الأيمن، ويتم ذلك عبر إجراءات استيراد خاصة وتصاريح فنية وقانونية، لك الترخيص لا يكون تلقائيًا ويتطلب مراجعات فنية وقانونية.