وكيل بجاج يطرح "كيوت" الصغيرة بقسط يبدأ من 20 ألف جنيه.. التفاصيل

أعلنت شركة جي بي أوتو، وكيل شركة بجاج الهندية للمركبات النارية ثنائية وثلاثية ورباعية الإطارات، عن تقديم المركبة "بجاج كيوت" رباعية الإطارات بعرض تمويلي يشمل نظام تقسيط بمقدم يبدأ من 20 ألف جنيه.

وأوضحت الشركة عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن نظام التقسيط يشمل استلام فوري للمركبة، بالإضافة إلى 10,000 جنيه كاش باك يحصل عليه العميل بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص.

وتعد باجاج كيوت الصغيرة متعددة الاستخدامات، مصممة للعمل بكفاءة داخل المدن والمناطق الضيقة، حيث تتسع لأربعة أفراد، وتتميز بانخفاض استهلاكها للوقود وقدرتها على قطع 550 كيلومترًا دون إعادة التزود بالوقود (250 كم بنزين + 300 كم غاز طبيعي).

تعتمد كيوت على محرك رباعي الأشواط – ثنائي الاشتعال بسعة 217 سي سي، ينتج قوة تعادل 13 حصانًا، بينما تبلغ سرعتها القصوى 70 كم/ساعة، وهي سرعة تتناسب مع طبيعة استخدامها داخل المدن والمسارات الداخلية.

صممت المركبة بأبعاد مدمجة تمنحها قدرة فائقة على المناورة، إذ يبلغ طولها 2752 مم وعرضها 1312 مم وارتفاعها 1652 مم، مع قاعدة عجلات بطول 1925 مم وخلوص أرضي يصل إلى 180 مم.

وتمنحها بنية التصميم ذات الأربع عجلات عنصر أمان إضافيًا مقارنة بالمركبات الصغيرة ثلاثية العجلات، إلى جانب تزويدها بأحزمة أمان للركاب وأقفال أمان لحماية الأطفال.

كما حصلت بجاج كيوت على اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للتحقق من شروط النوع، إضافة إلى مطابقتها للوائح الدولة المتعلقة بالأمن والسلامة وصلاحيتها للسير على الطرق، فضلاً عن اعتماد مكونات المركبة وفقًا لاختبارات E-Mark الأوروبية.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للشركة الهندية في مصر، فإن مركبة بجاج كيوت تتوفر حاليًا بفئة واحدة بسعر رسمي 199.900 جنيه.

يذكر أن محافظة الجيزة أعلنت قبل أيام عن خطة طموحة لإحلال بجاج كيوت بالمركبات ثلاثية الإطارات "التوكتوك" وذلك بتسهيلات تشمل 10.000 جنيه كاش باك و1.000 في صورة خصم من رسوم الترخيص.

وبدأت المحافظة في السماح بتشغيل مركبة بجاج كيوت في محيط الأماكن الأثرية بهدف تحسين الشكل الحضاري للمحافظة، كما تقدم مركبات كيوت خدماتها لسكان عدد من المناطق والأحياء أبرزها حي الهرم والعجوزة ومدينتي و6 أكتوبر وحدائق أكتوبر.

وبخلاف محافظة الجيزة، أعلنت ست محافظات أخرى السماح بترخيص المركبة "بجاج كيوت" الصغيرة للعمل في شوارعها كسيارة أجرة للركاب وهي (الدقهلية، المنوفية، القليوبية، المنيا، أسوان، الإسماعيلية).

وبحسب ما أعلنت عنه محافظة الجيزة قبل أيام، فإن التعريفة الاسترشادية لتشغيل المركبة "كيوت" تقدر بـ15 جنيهًا للرحلات داخل المناطق المحددة للتشغيل التجريبي، والتي تتراوح المسافات داخلها بين 1 و5 كيلومترات.

ومع اعتماد السيارة على الغاز الطبيعي والبنزين، يستفيد السائق من تكلفة تشغيل منخفضة، إذ لا تتجاوز تكلفة الكيلومتر الواحد 47 قرشًا فقط.

