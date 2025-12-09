كيا تستعد للكشف عن 5 سيارات كهربائية جديدة في مصر خلال ساعات

ماذا يفعل صلاح في عجلة القيادة اليمنى بسياراته إذا رحل عن ليفربول؟

يستعد وكيل علامة كيا التجارية في مصر، للكشف خلال ساعات عن خمس سيارات كهربائية دفعة واحدة، تشمل طرازات EV3 وEV5 وEV6 وEV9 وPV5.

ويأتي ذلك ضمن خطة توسع للعلامة الكورية الجنوبية لتقديم حلول نظيفة بالسوق المحلي؛ نستعرض السيارات المتوقع ظهورها اليوم من خلال الآتي:

كيا EV3

تعتمد كيا EV3 على منظومة كهربائية مزودة ببطارية سعة 58.3 كيلوواط-ساعة في الفئة القياسية، بينما تطرح بفئة أخرى مع بطارية أكبر تصل سعتها إلى 81.4 كيلوواط-ساعة.

وتستطيع السيارة قطع مسافة تصل إلى 436 كيلومتر بالبطارية القياسية، بينما يصل المدى في الفئة الأعلى إلى حوالي 605 كيلومتر.

كيا EV5

تأتي كيا EV5 بمنظومة دفع كهربائية تعتمد على بطارية كبيرة السعة مع إمكانية الاختيار بين نسخ مختلفة للطاقة. تعتمد النسخة القياسية على محرك كهربائي فردي مثبت على المحور الأمامي يولد قوة تقارب 160 كيلووات بما يعادل 215 حصان.

أما النسخة الأقوى فتأتي بمحركين كهربائيين لتوفير دفع كلي مع زيادة القوة الإجمالية لتتجاوز 300 حصان.

كيا EV6

تأتي EV6 كخيار كهربائي رياضي من العلامة الكورية، حيث تقدم منظومة كهربائية تصل قوتها 225 حصان في نسخة الدفع الخلفي.

ويتميز هذا الطراز بمدى قيادة كبير يصل حتى 600 كم، مع قدرة على الشحن السريع من 0% إلى 80% خلال 30 -45 دقيقة تقريباً

كيا EV9

تعد كيا EV9 أكبر سيارات ركوب كهربائية لكيا، وهي سيارة متعددة المقاعد بتشكيل من 6 أو 7 مقاعد حسب الفئة، تقدم الفئة الأساسية بمحرك خلفي بقوة 215 حصان، بينما تأتي فئة المدى الطويل بقوة 201 حصان مع بطارية أكبر.

أما الفئات المزودة بنظام الدفع الكلي فتعتمد على محركين كهربائيين بقوة تبلغ 379 حصان. تقدم السيارة عالميًا ببطاريتين رئيسيتين، الأولى بسعة 76.1 كيلووات بمدى 400 كم تقريبًا، والثانية بسعة 99.8 كيلووات بجهد 800 فولت تدعم الشحن السريع.

كيا PV5

تنتمي كيا PV5 إلى فئة المركبات متعددة الاستخدامات MPV، التي تقدم عالميًا بنسخ لنقل الركاب أو البضائع بفضل تصميمها المرن. وتعتمد على بطارية كهربائية بسعة 71.2 كيلوواط-ساعة في الفئات الأساسية، ما يسمح بقطع مسافة قد تصل إلى حوالي 400 كيلومتر بالشحنة الواحدة.

