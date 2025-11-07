في 24 ساعة.. تراجع أسعار 6 سيارات جديدة بمصر حتى 600 ألف جنيه

تقدم مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، السيارة "سانتا في" Santa Fe الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة بتخفيض بقيمة 250 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

تقدم هيونداي سانتا في تتوفر بفئتين من التجهيزات تبدأ من 2 مليون و900 ألف جنيه للفئة الأولي إكسكيوتيف، أما الفئة الثانية كاليجرافي 3 مليون و400 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هيونداي سانتا في الجديدة في مصر:

تأتي هيونداي سانتا في الجديدة بطول يبلغ 4.83 متر، مما يوفر مساحة واسعة داخل المقصورة تتناسب مع احتياجات العائلات الكبيرة، وصندوق حقائب تصل سعته إلى 725 لترًا؛ وتقف على عجلات رياضية قياس 20 بوصة.

من أبرز الإضافات التي قدمتها هيونداي في هذا الإصدار الجديد هو تقديم النسخة الهجينة، والتي تتألف من محركين. الأول محرك احتراق يعمل بالبنزين، والثاني محرك كهربائي، مما يساهم في تقليل استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات.

تعتمد سانتا في الجديدة على منطومة حركة تتكون من محرك 1.6 Hybrid تيربو، بقوة حصانية مجمعة تصل إلى 235 حصان عند 5,600 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران مجمع يبلغ 367 نيوتن متر بين 1.000 و4.100 دورة في الدقيقة، وناقل حركة من 6 سرعات.

وتستطيع السيارة استنادًا إلى نظام العمل الهجين إلى قطع مسافة تصل إلى 1.200 كم باستهلاك 5.6 لتر لكل 100 كم؛ أما بطاريتها الكهربائية فهي Lithium Ion بقدرة 1.49 كيلووات وهي من العناصر الأساسية في السيارة، حيث تلعب دورًا مهمًا في تحسين كفاءتها وتوفير أداء متميز على الطريق.

تمتلك هيونداي سانتا في مقصورة مجهزة بخيارين 6 مقاعد أو 7 مقاعد في فئتين مختلفتين، ومقاعدها مكسوة بجلد النابا الفاخر قابلة للتعديل الكهربائي والتدفئة، عجلة قيادة مكسوة بالجلد؛ فضلًا عن شواحن USB أمامية وخلفية، شاحن هوائي ثنائي للموبايل.

أما التجهيزات الخارجية، فتشمل مرايات كهربائية للطي والضبط مع إشارات جانبية LED، وسبويلر خلفي بإضاءة LED مرتفعة للفرامل، ما يمنح السيارة مظهرًا عصريًا ورياضيًا.

زودت السيارة أيضًا بنظام إضاءة متكامل بتقنية LED، بما في ذلك فتحة سقف بانوراميه مزدوجة، ومصابيح أمامية بإضاءة LED برجكتور، إضاءة نهارية LED، إضاءة إرشادية وترحيبية LED، وفوانيس خلفية LED، مما يضمن رؤية واضحة وأماناً إضافياً أثناء القيادة ليلاً.

السيارة مزودة كذلك بعدد من وسائل الراحة مثل اختيار نمط القيادة حسب نوعية الطرق، مثبت سرعة ذكي، مفتاح ذكي، وحساسات إضاءة ومطر أتوماتيكية، كما تتميز بفتحة سقف بانورامية مزدوجة، وشاشة عرض في نطاق الرؤية.

تمتلك سانتا في شاشتين متصلتين، إحداهما بحجم 12.3 بوصة للعدادات، والأخرى بحجم 12.3 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، بالإضافة إلي دعم Apple CarPlay و Android Autoعبر نظام هوائي، ونظام صوت Bose المتطور، مما يضمن أن كل رحلة ستكون مليئة بالراحة والترفيه.