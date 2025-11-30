بعد تداول فيديو خطير.. ما عقوبة استخدام الأنوار المبهرة في السيارات؟

انتشر قبل ساعات، على منصات التواصل الاجتماعي مقطع مصور التقطه أحد المواطنين يظهر حافلة ركاب تسير على أحد الطرق السريعة وتستخدم فوانيس خلفية عالية الإبهار والوميض المتكرر ، ما أثار حالة واسعة من الجدل حول خطورة هذا السلوك على السائقين.

فما هي العقوبات التي يقرها قانون المرور المصري على هذا النوع من المخالفات التي تهدد سلامة السائقين.

أظهر المقطع المتداول سيارة تصدر وميضًا ضوئيًا شديدًا من الخلف، ويعد مصدر إزعاج وتشتيت للسائقين القادمين من الخلف. يصنف هذا الفعل بأنه تهديدًا مباشرًا لحياة الآخرين، إذ إن الأضواء غير القانونية أو المبهرة تؤدي إلى عمى مؤقت للسائقين وتقلل من قدرتهم على تقدير المسافات.

ينص قانون المرور المصري على مجموعة من العقوبات التي تهدف للحد من السلوكيات التي تعرض حياة المواطنين للخطر، ومن بينها استخدام الأضواء المبهرة بطريقة غير قانونية. وبحسب نص المادة 74من القانون، فإن استخدام الأضواء العالية أو المبهرة بشكل يسبب الإزعاج أو يؤثر على رؤية مستخدمي الطريق الآخرين، يعرض السائق لغرامة مالية تتراوح ما بين 50 و200 جنيه.

تحذر الدراسات المرورية من تأثير الأضواء المبهرة على زمن رد فعل السائق، إذ تسبب عمى لحظي يضعف القدرة على اتخاذ قرار سريع في اللحظات الحرجة. وفي حال استخدام الوميض خلف المركبة كما ظهر في الفيديو، تتضاعف الخطورة لتسببة في تشتت السائق القادم من الخلف.

جدير بالذكر، أن تركيب وحدات إضاءة غير مطابقة للمواصفات، سواء LED عالية الشدة أو أنظمة وميض غير قانونية، تكون مخالفة تواجه نفس العقوبة.

