ما هو نظام القيادة المساعدة ADAS؟ وكيف يقلل من حوادث السيارات؟

كتب : محمود أمين

12:13 م 30/11/2025

أنظمة القيادة المساعدة

شهدت صناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في تقنيات الأمان، وأصبحت الأنظمة الذكية جزءًا مهمًا من مفهوم السلامة.

تأتي أنظمة القيادة المساعدة ADAS لرفع مستوى الأمان، وخفض معدلات الحوادث من خلال دعم السائق ومراقبة ما يحدث حول السيارة.

تتكون هذه المنظومة من مجموعة تقنيات تعتمد على الكاميرات والرادار والحساسات لمراقبة الطريق وتنبيه السائق أو التدخل تلقائيا عند الحاجة.

وتشمل أنظمة مهمة مثل التحذير من الاصطدام الأمامي، والفرملة التلقائية الطارئة، والبقاء داخل المسار، وهي تقنيات تحاول منع أخطاء السائق قبل وقوعها.

كما تضم أنظمة مراقبة النقطة العمياء التي تنبه السائق عند وجود سيارة لا يراها، إلى جانب نظام تثبيت السرعة المتكيف الذي يحافظ على مسافة آمنة مع السيارات في الأمام.

وتقدم سيارات كثيرة أيضًا رؤية محيطية 360 درجة لتسهيل المناورة، بالاضافة الى التعرف على اشارات المرور واعلام السائق بها.

ADAS حوادث السيارات أنظمة المساعدة قيادة السيارات

