ما هو نظام القيادة المساعدة ADAS؟ وكيف يقلل من حوادث السيارات؟

شهدت صناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في تقنيات الأمان، وأصبحت الأنظمة الذكية جزءًا مهمًا من مفهوم السلامة.

تأتي أنظمة القيادة المساعدة ADAS لرفع مستوى الأمان، وخفض معدلات الحوادث من خلال دعم السائق ومراقبة ما يحدث حول السيارة.

تتكون هذه المنظومة من مجموعة تقنيات تعتمد على الكاميرات والرادار والحساسات لمراقبة الطريق وتنبيه السائق أو التدخل تلقائيا عند الحاجة.

وتشمل أنظمة مهمة مثل التحذير من الاصطدام الأمامي، والفرملة التلقائية الطارئة، والبقاء داخل المسار، وهي تقنيات تحاول منع أخطاء السائق قبل وقوعها.

كما تضم أنظمة مراقبة النقطة العمياء التي تنبه السائق عند وجود سيارة لا يراها، إلى جانب نظام تثبيت السرعة المتكيف الذي يحافظ على مسافة آمنة مع السيارات في الأمام.

وتقدم سيارات كثيرة أيضًا رؤية محيطية 360 درجة لتسهيل المناورة، بالاضافة الى التعرف على اشارات المرور واعلام السائق بها.

اقرأ أيضًا:

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

بعد تجاوزه 200 ألف جنيه| سيارات مستعملة بديلة لـ"التوكتوك" تصلح لنقل الركاب

بعد بدء خطة الاستبدال بالجيزة.. أسعار ومواصفات "بجاج كيوت" بديل التوك توك

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

بعد زيادة البنزين.. كل ما تريد معرفته لتحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي؟