ثورة في شكل "تويوتا كورولا" بعد الكشف عن النسخة الأحدث.. هذا موعد طرحها

كشفت شركة تويوتا موتور اليابانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن النسخة الاختبارية من أيقونتها "كورولا" Corolla التي تعد السيارة الأكثر مبيعًا في العالم.

جاء الكشف عن كورولا الجديدة على هامش معرض اليابان الدولي للتنقل 2025، ووصفتها وسائل الإعلام المحلية بأنها تمثل تحولًا جذريًا في مسيرة أكثر سيارات تويوتا نجاحًا في التاريخ.

ويحمل المفهوم الجديد، الذي وصفه موقع CarBuzz بأنه "فائز فوري"، تصميمًا ثوريًا يبتعد تمامًا عن الشكل المحافظ المعروف لموديلات كورولا المختلفة، مقدمًا لغة تصميم أكثر جرأة وعصرية.

تصميم خارجي مستقبلي

تقدم كورولا الجديدة بتصميم مستوحى من السيارات الرياضية المستقبلية، مع شريط إضاءة أمامي ممتد بعرض الواجهة وعناصر إضاءة رقمية تعطيها طابعًا تقنيًا متطورًا.

كما تميزت بخط جانبي ديناميكي يتقاطع بحدة مع الزجاج الأمامي، وانتهاءً بمؤخرة ذات زوايا حادة وجناح خلفي مدمج يمنحها مظهراً هجومياً.

وتعتمد السيارة على عجلات ضخمة وأقواس بارزة للعجلات، في إشارة إلى طابعها الرياضي، بينما استخدمت مرايا جانبية تقليدية تؤكد أن التصميم قريب من الشكل الإنتاجي.

مقصورة داخلية بسيطة معززة بالتقنيات

من الداخل، جاءت المقصورة بأسلوب بسيط وأنيق، خالٍ من الشاشات العملاقة المعتادة، مع شاشة عرض أمام السائق مدمجة في عمود عجلة القيادة وشاشة مستقلة أمام الراكب الأمامي.

وتضم المقصورة وحدة تحكم مركزية "عائمة" بتصميم زجاجي فريد على شكل silhouette لسيارة، وسقفًا بانوراميًا زجاجيًا واسعًا يمنح شعورًا بالانفتاح والرحابة.

مرونة في منظومة الدفع

وأوضحت تويوتا أن المنصة التي بنيت عليها السيارة تدعم جميع أنماط منظومات الدفع، سواء كانت كهربائية بالكامل (BEV) أو هجينة قابلة للشحن (PHEV) أو هجينة تقليدية (HEV) أو حتى بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE).

كما أشارت بعض التقارير إلى أن الشركة تدرس إمكانية تطوير نسخة بمحرك يعمل بالهيدروجين في المستقبل، ضمن توجهها نحو تنويع خيارات الطاقة.

خطوة لتجديد هوية كورولا

ويرى مراقبون أن هذا المفهوم يمثل تحولًا في فلسفة تويوتا تجاه كورولا، التي عرفت لعقود بسيارتها العملية الموثوقة، لتتحول الآن إلى رمز للابتكار والشكل العصري، بهدف جذب شريحة أصغر سنًا وأكثر اهتمامًا بالتصميم والتكنولوجيا.

ويهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز مكانة تويوتا في سوق السيارات الكهربائية والهجينة المتنامي عالميًا، دون التخلي عن قاعدة العملاء التقليديين الذين يفضلون المحركات الكلاسيكية.

تحديات محتملة

ورغم الإشادة الواسعة بالمفهوم الجديد، يشير خبراء إلى أن تكلفة إنتاج نسخة بهذا المستوى من التطور قد ترفع سعر كورولا عن نطاقها الاقتصادي المعتاد، كما قد تتطلب قرارات دقيقة حول توزيع أنواع المحركات في الأسواق المختلفة.

ومن المتوقع أن تكشف تويوتا خلال العام المقبل عن النسخة شبه الإنتاجية من هذا المفهوم، تمهيدًا لطرح الجيل الجديد من كورولا في الأسواق العالمية في عام 2026.

مواصفات متوقعة وأداء مبدئي

رغم أن تويوتا لم تكشف رسميًا بعد عن تفاصيل الأداء، فإن تقارير أولية تشير إلى أن الجيل القادم من كورولا سيبنى على منصة TNGA المحدثة، والتي تتيح دعمًا أفضل للأنظمة الكهربائية والهجينة.

وتتوقع مصادر متخصصة أن تتوافر كورولا الجديدة بثلاثة خيارات رئيسية:

نظام هجين متطور بقدرة إجمالية تتراوح بين 140 و170 حصان، مع كفاءة استهلاك محسنة بنسبة 10% مقارنة بالجيل الحالي.

نسخة كهربائية بالكامل (BEV) مزودة بحزمة بطاريات بمدى يصل إلى 550 كيلومترًا للشحنة الواحدة، مع دعم الشحن السريع بنسبة 80% خلال 25 دقيقة.

محرك بنزين تقليدي محسن بسعة 1.8 أو 2.0 لتر، موجه للأسواق التي لا تزال تفضل المحركات التقليدية.

ومن المرجح أن تزود تويوتا السيارة الجديدة بحزمة أنظمة السلامة المتطورة Toyota Safety Sense 4.0، والتي تشمل مساعد القيادة الآلية في الازدحام، ونظام تفادي التصادم المحسّن، إضافة إلى نظام تثبيت السرعة الذكي.

وتشير تسريبات من داخل الشركة إلى أن السيارة ستطرح بداية في الأسواق اليابانية والآسيوية منتصف عام 2026، تليها نسخة عالمية مخصصة لأوروبا والشرق الأوسط بنهاية العام ذاته.

ويعتقد محللون أن كورولا الجديدة ستعيد تعريف فئة السيدان المدمجة، عبر مزيج يجمع بين الهوية المستقبلية والاعتمادية الكلاسيكية التي لطالما اشتهرت بها تويوتا.

