شركة تايوانية تحول لامبورجيني Revuelto إلى سيارة باتمان عصرية.. شاهدها

كتب : مصراوي

05:02 م 17/11/2025
تايبيه - (د ب أ):

أعلنت شركة "زاكو" Zacoe عن إجراء تعديلات على السيارة لامبورجيني Revuelto السوبر رياضية لتحولها إلى سيارة باتمان عصرية.

وأوضحت شركة التعديل التايوانية أنها تكسو لامبورجيني Revuelto بثوب أسود طقم، عبارة عن طقم جسم يكتسي باللون الأسود بالكامل، والذي يتألف من واجهة أمامية جديدة مع اسبويلر من ثلاث قطع ورفارف جانبية وعناصر جديدة على الرفارف الأمامية والأجزاء الجانبية الخلفية.

ويعتبر مدخل هواء السقف العملي من التجهيزات العملية للغاية بالإضافة إلى ناشر الهواء الضخم في الخلف، والذي يعلوه جناح ضخم للغاية، وهو ما يجعل سيارة لامبورجيني المعدلة أقرب لسيارة سباقات أكثر من كونها سيارة مخصصة للطرقات، وتلفت السيارة المعدلة الأنظار إليها من خلال الجنوط ذات شكل Y من شركة MV Forged.

وأشارت "زاكو" إلى أنه لم تطرأ أية تعديلات على قوة المحرك V12 بسعة 5ر6 لتر، والتي تبلغ 1000 حصان، وبفضل النظام الهجين المساعد تنطلق السيارة Revuelto المعدلة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2.5 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 350 كلم/س.

