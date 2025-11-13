

وكالات

أعلنت شركة تويوتا اليابانية العملاقة لصناعة السيارات، اليوم الخميس، أنها ستستثمر 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة، مؤكدة بذلك تصريحات سابقة للرئيس دونالد ترامب خلال زيارته لآسيا.

والشهر الماضي، أثار ترامب بعض الارتباك عندما أعلن أن الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا أكيو تويودا أبلغه في طوكيو بخطة الاستثمار هذه.

وقال ترامب وقتها: "سينفقون 10 مليارات دولار، وسيبنون مصانع جديدة للسيارات، وسيبنونها في ولايات عدة".

لكن المدير المالي للشركة كينتا كون قال الأسبوع الماضي، إنه من الصعب تأكيد دقة مبلغ الـ 10 مليارات دولار.

والخميس أعلنت تويوتا "استثمارا إضافيا" بقيمة 10 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقالت الشركة في بيان: "سترتفع بذلك استثماراتها الإجمالية في الولايات المتحدة إلى حوالى 60 مليار دولار منذ بدء عملياتها في البلاد قبل 70 عاما".

وتزامن الإعلان مع افتتاح أول مصنع لها في الولايات المتحدة لإنتاج بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية والهجينة.

وأوضحت الشركة، أن هذا المصنع الواقع في كارولاينا الشمالية هو "الحادي عشر لشركة تويوتا في الولايات المتحدة، ويمثل استثمارا بقيمة 14 مليار دولار تقريبا واستحداث ما يصل إلى 5100 فرصة عمل جديدة".

وفي مقابل خفض الرسوم الجمركية إلى 15% بدلا من 25% التي هدد ترامب بفرضها على الصادرات اليابانية، وافقت طوكيو في يوليو على استثمار 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي.

وتتعرض شركات صناعة السيارات اليابانية أيضا لضغوط من إدارة ترامب لتصدير المركبات المصنعة في منشآتها في الولايات المتحدة إلى اليابان، وفقا لسكاي.