قطر تبدأ العروض الترويجية لسباق فورمولا-1

الدوحة - (د ب أ):

استضاف مضمار لوسيل الدولي أمس الثلاثاء، فعالية الإطلاق الرسمي للعرض الترويجي الخاص بسباق جائزة قطر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وذلك عبر التجربة البانورامية "قطر جي بي 360 درجة" في الساحة الشرقية لسوق واقف.

وجمعت الفعالية ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين والضيوف لمشاهدة حصرية للفيلم الترويجي "حيث تتسابق القلوب"، والذي يمثل رحلة سينمائية تستكشف السعي الإنساني الدائم وراء السرعة من منظور التراث والثقافة القطرية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن فاطمة القايدي مدير التسويق في مضمار لوسيل الدولي، قولها إن "الفيلم الترويجي يسلط الضوء على الشغف القطري العميق برياضة السباقات والسرعة، من خلال رؤية سينمائية معاصرة، حيث يعبر عن العلاقة الوثيقة بين التراث العربي والحداثة، ويبرز كيف تحولت السرعة من جزء من الثقافة المحلية إلى لغة عالمية تعبر عن الطموح والإصرار والريادة".