مع تزايد الإقبال على السيارات الكهربائية في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، يجب الانتباه إلى الاختلافات الجوهرية بين الطرازات الكهربائية والتقليدية التي تعمل بمحركات بنزين.

ومن أبرز هذه الاختلافات "الإطارات" حيث تستخدم السيارات الكهربائية إطارات بمواصفات فنية خاصة تختلف عن الإطارات التقليدية المتوفرة في الأسواق والمخصصة لسيارات الاحتراق الداخلي.

نستعرض خلال هذا التقرير الفروقات الأساسية بين إطار السيارات التقليدية و الكهربائية:

الإطارات المخصصة للسيارات الكهربائية تختلف في تصميمها وتكوينها الفني لأسباب ترتبط مباشرة بطبيعة الأداء والوزن ونظام الدفع الكهربائي.

تعتمد السيارات الكهربائية على منظومة دفع مختلفة كليًا عن السيارات التقليدية، إذ تستبدل محرك الاحتراق الداخلي بمجموعة من البطاريات الكهربائية ومحركات الدفع التي تنتج عزمًا فوريًا.

ويمنح هذا السيارة انطلاقة سريعة وقدرة عالية على التسارع، لكنه في المقابل يزيد الضغط على الإطارات في مراحل الانطلاق والفرملة، وهو ما يستلزم تصميمًا خاصًا للتحمل.

أحد أبرز الفوارق بين الإطارات الكهربائية والتقليدية هو الوزن. فالبطاريات التي تعد العنصر الأساسي في السيارات الكهربائية تضيف وزنًا أكبر إلى المركبة مقارنة بمحركات البنزين.

هذا الوزن الإضافي يفرض على الشركات المنتجة للإطارات تطوير إطارات تتمتع بهيكل دعم جانبي أكثر كثافة وقوة من الإطار التقليدي، مع استخدام مركبات مطاطية تتحمل الحرارة الناتجة عن الاحتكاك لفترات أطول.

كما تصمم إطارات السيارات الكهربائية بحيث تقلل من مقاومة التدحرج إلى أدنى درجة ممكنة. فكل واط يهدر في الاحتكاك يعني استهلاكًا أكبر للطاقة الكهربائية، وبالتالي انخفاض مدى السير.

لذلك تعتمد الشركات المصنعة على مواد خاصة في تركيب السطح الخارجي للإطار لتقليل الفاقد في الطاقة وتحسين كفاءة البطارية.

إلى جانب ذلك، تعمل إطارات السيارات الكهربائية على الحد من الضوضاء الناتجة عن الحركة. لذلك تستخدم الشركات المصنعة نقوش خاصة على سطح الإطار، مع طبقات عازلة للصوت لتقليل الضجيج وتحسين مستوى الراحة داخل السيارة.

تختلف أيضًا ضغوط التشغيل الموصى بها للإطارات الكهربائية، إذ تتطلب غالبًا ضغطًا أعلى قليلًا للحفاظ على ثبات السيارة وتوزيع الوزن بشكل متوازن على العجلات الأربع.

كما يراعى في تصميمها المتطلبات الخاصة بنظام الفرملة المتجدد، الذي يعيد جزءًا من طاقة الفرملة إلى البطارية، ما يزيد من تكرار عمليات الفرملة ويستلزم تحملًا أكبر للحرارة الناتجة.

