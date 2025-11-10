ظهرت السيارة الكهربائية "دونج فينج Mage"، التي تنتجها شركة النصر للسيارات، ضمن فعاليات النسخة السادسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي، والتي افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وخلال جولته التفقدية بالمعرض، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء صبري عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة أكتا، حول السيارات المصنعة محليًا المشاركة في المعرض، وفي مقدمتها سيارة دونج فينج Mage الكهربائية.

وأوضح عبد اللطيف أن السيارة الجديدة تبلغ نسبة المكون المحلي بها 30%، وتعمل ببطارية سعتها 50 كيلوواط، مشيرًا إلى أنه من المقرر انضمامها قريبًا إلى مشروع "التاكسي الكهربائي" بالعاصمة الجديدة.

وتعد دونج فينج Mage ثالث سيارة تنضم إلى مشروع تاكسي العاصمة الكهربائي، بعدما كانت وزارة النقل قد أعلنت في مايو 2024 عن تشغيل 10 سيارات كهربائية تجريبيًا كمرحلة أولى من إجمالي 145 سيارة كهربائية.

ووفقًا للوزارة، جرى تخصيص 60 سيارة شيفروليه بولت و85 سيارة MG4 لخدمة المواطنين والزوار بالعاصمة، على أن تنضم لاحقًا إليها سيارة دونج فينج Mage المصنعة داخل مصنع النصر للسيارات.

وأوضحت وزارة النقل في بيان سابق أن جميع السيارات مزودة بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وأجهزة تحديد المواقع GPS، وتتصل بغرفة التحكم المركزية بشركة الاتحاد العربي (سوبر جيت) المشغلة لخدمة تاكسي العاصمة.

كما أوضحت الوزارة أن حجز السيارات يتم عبر تطبيق ذكي للهاتف المحمول، مع إتاحة الدفع إلكترونيًا عبر البطاقات الائتمانية أو نقدًا، بالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن 19157 لتلقي الشكاوى والمقترحات من الركاب، بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة والراحة.

يذكر أن التاكسي الكهربائي يمثل وسيلة النقل الثانية التي تعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة بعد أتوبيسات شركة أكتا، على أن يعقبها لاحقًا تشغيل مونوريل شرق النيل الذي يمر عبر 8 محطات داخل العاصمة، والمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT) التي تشمل 7 محطات.

وبذلك تكتمل منظومة النقل المستدام في العاصمة الجديدة عبر وسائل نقل ذكية خضراء، تتوسع تدريجيًا مع زيادة الكثافة السكانية، وتتصل بباقي وسائل النقل المؤدية إلى العاصمة من مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار خطة شاملة لتوفير خدمات نقل حديثة ومتطورة للمواطنين.

