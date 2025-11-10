"شل" تقدم 10 نصائح لتوفير الوقود للسائقين في مصر

مع الارتفاع المستمر في استهلاك الوقود وتزايد تكاليف تشغيل السيارات، تقدم شل مصر مجموعة من النصائح التي تستهدف تحسين أسلوب القيادة والمحافظة على السيارة، لتقليل كميات الوقود المستهلكة:

تؤكد شل بأن التوفير يبدأ من السائق نفسه، هناك تغييرات صغيرة وسهلة في أسلوب القيادة يمكن أن تحدث فارقًا كبيرًا على المدى الطويل.

وتشير إلى أن السيارة التي تتم صيانتها بشكل سليم وتتم قيادتها بأسلوب اقتصادي قد توفر نسبة ملحوظة من استهلاك الوقود مقارنة بالقيادة العشوائية أو الإهمال في الصيانة الدورية.

وتوضح شل أن المحرك المضبوط جيدًا يستهلك وقودًا أقل من محرك لا يتوفر له الصيانة المطلوبة، وتوصي بالالتزام بالخدمة الدورية والفحص المستمر للسوائل.

كما أشارت إلى أن وزن السيارة يلعب دورًا مهمًا في معدل الاستهلاك، فكل كيلو إضافي داخل المركبة يزيد العبء على المحرك، ما يعني ضرورة إزالة الأغراض غير الضرورية.

وتنصح شل السائقين بإيقاف تشغيل المحرك إذا اضطروا للانتظار لفترة تتجاوز عشر ثوانٍ، حيث إن بقاء السيارة متوقفة والمحرك يعمل يؤدي إلى إهدار الوقود بلا أي فائدة.

وتشدد على أهمية اختيار الترس الأعلى المناسب في الوقت الصحيح، لأن حركة المحرك على سرعات منخفضة لفترات طويلة تزيد الاستهلاك – في حالة ناقل الحركة اليدوي.

شل أوضحت أن النوافذ المفتوحة أو مع وجود دراجات وأمتعة على السقف يزيد مقاومة الهواء، وبالتالي يرفع معدل استهلاك الوقود، وهو ما يحدث أيضًا عند القيادة بسرعات عالية.

ولفتت كذلك إلى التأكد من سلامة البطارية لأن أي عبء إضافي عليها، مثل الاستخدام المكثف للمكيف، يؤثر على كفاءة استهلاك الوقود.

وتنصح شل قائدي السيارات في الاماكن المزدحمة أوة ما يعرف بالقيادة المتقطعة التي تتطلب توقفًا وانطلاقًا مستمرين تعد من أكثر المسببات لإهدار الوقود، وهو ما يستدعي قدر الإمكان تجنب ساعات الذروة.

كما تنصح السائقين بالتخطيط الجيد للقيادة، مثل تخفيف السرعة تدريجيًا قبل الوصول لإشارة حمراء أو الاستفادة من النزول على مرتفعات، ما يخفض الأحمال على المحرك.

وأكدت أن نوع الوقود المستخدم يلعب دورا في كفاءة الاستهلاك، فأنواع الوقود عالية الجودة توفر احتراقًا أكفأ داخل المحرك وتنتج طاقة أفضل باستهلاك أقل.

وأشارت شل إلى ضرورة ضبط ضغط الإطارات لأن الإطارات غير المنفوخة جيدًا تزيد الاحتكاك على الطريق، وهو ما يرفع استهلاك الوقود ويقلل من عمر الإطارات نفسها.

