إعلان

لهذا السبب.. تويوتا تستدعي 400 ألف سيارة موديلات حتى 2025

كتب : مصراوي

10:29 ص 08/10/2025

تويوتا - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قررت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب استدعاء حوالي 400 ألف سيارة بسبب احتمال تعطل عمل كاميرا الرؤية الخلفية عند الرجوع إلى الوراء مما يزيد احتمالات وقوع حوادث تصادم.

وذكرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية إن عملية الاستدعاء تشمل السيارات تويوتا تاندرا وتاندرا الهجين إنتاج الفترة من 2022 إلى 2025 والسيارة سيكويا الهجين إنتاج الفترة من 2023 إلى 2025.

ويصل إجمالي عدد السيارات التي تشملها عملية الاستدعاء إلى 393.838 سيارة، وتمثل السيارات تاندرا التقليدية أكثر من نصفها.

ينتج عطل شاشة الكاميرا الخلفية عن مشكلة في البرنامج، وسيتم إصلاحه بتحديث مجاني من قِبل الوكلاء.

من المتوقع إرسال خطابات إشعار للمالكين في 16 نوفمبر المقبل.

أسعار السيارات استدعاء السيارات سيارات تويوتا كاميرا الرؤية الخلفية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى قمة قياسية جديدة بمنتصف التعاملات
مصادر: الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
السيسي: مفاوضات شرم الشيخ "مشجعة".. وأدعو ترامب لحضور توقيع الاتفاق
شاهدها بالمجان.. تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي
أمطار على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل