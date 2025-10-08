لهذا السبب.. تويوتا تستدعي 400 ألف سيارة موديلات حتى 2025

وكالات

قررت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب استدعاء حوالي 400 ألف سيارة بسبب احتمال تعطل عمل كاميرا الرؤية الخلفية عند الرجوع إلى الوراء مما يزيد احتمالات وقوع حوادث تصادم.

وذكرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية إن عملية الاستدعاء تشمل السيارات تويوتا تاندرا وتاندرا الهجين إنتاج الفترة من 2022 إلى 2025 والسيارة سيكويا الهجين إنتاج الفترة من 2023 إلى 2025.

ويصل إجمالي عدد السيارات التي تشملها عملية الاستدعاء إلى 393.838 سيارة، وتمثل السيارات تاندرا التقليدية أكثر من نصفها.

ينتج عطل شاشة الكاميرا الخلفية عن مشكلة في البرنامج، وسيتم إصلاحه بتحديث مجاني من قِبل الوكلاء.

من المتوقع إرسال خطابات إشعار للمالكين في 16 نوفمبر المقبل.