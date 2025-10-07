بيجو تطلق سيارتها E-308 الكهربائية بسعر يعادل 2.3 مليون جنيه.. صور

سيارة صينية "زيرو" في مصر بقوة 400 حصان.. تعرف على سعرها

أعلنت شركة بيجو الفرنسية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها E-308 الكهربائية المدمجة الجديدة.

ووفقًا للمعلن من الشركة الفرنسية ستقدم السيارة في أسواق دول الاتحاد الأوروبي بسعر رسمي يبدأ من 42 ألف و435 يورو (مليونين و353 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها E-308 الكهربائية المدمجة تتمتع بمدى سير يصل إلى450 كلم، أي بزيادة قدرها 34 كلم مقارنة بالنسخة السابقة، مع احتفاظها بنفس قوة المحرك البالغة 115 كيلووات/156 حصان.

ومن أبرز ملامح التحديث تصميم الواجهة الأمامية الجديدة، التي تتميز بتوقيع ضوئي ثلاثي المخالب يبرز هوية بيجو الحديثة، كما يظهر شعار العلامة الفرنسية مضيئا للمرة الأولى في الفئة العليا GT، ما يمنح السيارة حضورا بصريا مميزا على الطريق.

أما المقصورة الداخلية، فتأتي مزودة بنظام الملتميديا Peugeot i-Connect، الذي يدعم الاتصال اللاسلكي عبر أبل CarPlay وأندرويد Auto ليضمن تجربة قيادة متصلة وسلسة.

