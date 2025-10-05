مع اقتراب زيادة البنزين.. هذه أرخص سيارة كهربائية في مصر

برلين - (د ب أ):

تواصل شركة كيا تعزيز مكانتها في سوق السيارات الكهربائية من خلال طرح السيارة EV4 الجديدة، والتي ستشعل نار المنافسة مع هيونداي Ioniq5 وفولكس فاجن ID.3.

وتأتي السيارة EV4 خماسية الأبواب الجديدة بطول 4.42 متر، وتمتاز بمقدمة أنيقة مع كشافات أمامية معروفة في أسطول سيارات كيا EV، بالإضافة إلى الهيكل الانسيابي والمؤخرة شديدة الانحدار مع باب خلفي كبير.

مساحة كبيرة

وتمتاز السيارة EV4 الجديدة بقاعدة عجلات بطول 2.82 متر، وبالتالي فإنها تتمتع المقصورة الداخلية برحابة كبيرة وتضم مقاعد مريحة مع وظيفة الاسترخاء، كما تم ترتيب عناصر الاستعمال في بيئة أنيقة وفاخرة.

وتطورت وظيفة التحكم الصوتي بشكل كبير بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، ونتيجة لذلك تتم عملية إدخال وجهات الملاحة بما في ذلك وجهات خرائط جوجل بسهولة ويسر، كما يقوم المساعد الرقمي Copilot بتوفير المعلومات العامة المتعلقة بالحياة اليومية عند الطلب.

وظائف عملية

وتوفر السيارة EV4 العديد من الوظائف العملية؛ حيث تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 435 و1415 لترا، بينما تزخر المقصورة بالعديد من مواضع التخزين القابلة للتعديل جزئيا، بالإضافة إلى مسند الذارع الأوسط ذي الجانبين.

ونظرا لتركيز الشركة الكورية على المظهر الجذاب ومعامل السحب المنخفض، فليس هناك موضع تخزين أسفل الغطاء الأمامي، كما أنها اضطرت إلى تخزين كابل الشحن أسفل صندوق الأمتعة.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تنطلق جميع موديلات السيارة EV4 الجديدة بسواعد محرك أمامي بقوة 150 كيلووات/204 حصان، وتتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غصون 5ر7 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى عند حاجز 170 كلم/س.

وتتوفر للسيارة الكهربائية بطاريتان بسعة 58.3 أو 81.4 كيلووات ساعة، ويمكن شحن البطارية الصغيرة بقدرة 101 كيلووات كحد أقصى، وبالتالي فإنه يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80% في غضون نصف ساعة. ويتراوح مدى السير القياسي من 440 إلى 625 كلم، وبعد ذلك يلزم إعادة شحن البطارية.

وتوفر سيارة كيا الجديدة متعة قيادة مدهشة؛ حيث إنها تتمتع بنظام توجيه دقيق، وهيكل مقاوم للتدحرج والانقلاب، كما يتمتع نظام التعليق بنوابض ومخمدات جيدة ويعطي إحساسا مريحا على الطريق.