لمحبي الألماني.. تعرف على أرخص سيارة ألمانية في مصر

طرح فئة رخيصة من بايك U5 بلس الجديدة في مصر.. التفاصيل

تخفيض 195 ألف جنيه بأسعار بايك X7 الجديدة في مصر.. التفاصيل

بعد طرحها في مصر| هل نجحت فولكس فاجن تايرون باختبار الحوادث الأوروبي؟

يبحث عدد من زبائن سوق السيارات عن الإعتمادية والتكنولوجيا الألمانية، والتي تقدم بأسعار مرتفعة مقارنة بالعلامات الأخرى.

في التقرير الآتي نسلط الضوء على مواصفات أرخص سيارة ألمانية جديدة في مصر، وهي أوبل كورسا "هاتشباك" والتي تتوفر بسعر رسمي 1.150.000 جنيه.

تعتمد النسخة المتوفرة في مصر من أوبل كورسا بمحرك تربو سعة 1200 سي سي بقوة 130 حصان، عزم أقصى 230 نيوتن. متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

تتمكن سيارة أوبل من التسارع والوصول إلى 100 كم من الثبات خلال 8.7 ثانية، تستهلك في المتوسط 4.6 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تأتي سيارة أوبل بطول 4060 مم، 1960 مم للعرض، ارتفاع يبلغ 1433 مم، قاعدة عجلات تصل 2538 مم، مساحة تخزين تتسع لـ 309 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 17 بوصة.ش

تقدم كورسا بباقة من وسائل الأمان تشمل 6 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، خاصية التوازن على الطرق الصاعدة HAC، تحذير الخروج من المسار، نظام تخفيف حدة التصادم الأمامي، معزز بكاميرا خلفية بانوراميه.

كما يتوفر بالسيارة خاصية تنبيه ضغط الهواء بالإطارات، نظام التعرف على إشارات المرور، نظام التعرف على السرعة المحددة، نظام الفرامل الذكي، حساس اضاءة، حساس مطر.

مقصورة أوبل كورسا مزودة، بلوحة عدادات ديجيتال 7 بوصة، شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي قياس 7 بوصة تعمل باللمس، تدعم أنظمة Apple CarPlay و Android Auto، تقنية البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية لاسلكيًا.

اقرأ أيضًا:

فولكس فاجن تايرون تواجه سكودا كودياك على أرض مصر.. مقارنة تفصيلية

أسعار ومواصفات سمارت #3 الكهربائية بعد تخفيضها 300 ألف جنيه

خبير سيارات: استقرار الاقتصاد ساهم في خفض الأسعار بنسبة 23%