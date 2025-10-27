سيارات "أرك فوكس" الكهربائية على بعد أيام من السوق المصري.. التفاصيل

تستعد مجموعة الكان أوتو، الوكيل الرسمي لعلامة أركفوكس التابعة لشركة بايك الصينية، إلى طرح أولى طرازاتها الكهربائية في السوق المصري خلال الأسبوع الجاري.

ونستعرض في التقرير الآتي أبرز السيارات المتوقع طرحها في مصر وهي أركفوكس T1 و أركفوكس ألفا T5.

أركفوكس T1

السيارة أركفوكس T1 الرياضية متعددة الاستخدامات SUV صغيرة الحجم، تستهدف فئة الشباب من الخارج، إذ تعتمد T1 تصميمًا بخطوط دائرية وانحناءات قوية تمنحها مظهرًا متماسكًا.

وتأتي المصابيح الأمامية مستوحاة من أضواء الشفق القطبي، مع شريطين عموديين يمتدان على جانبي الواجهة الأمامية لتوسيع شكلها بصريًا. في الخلف، تمتد المصابيح بعرض السيارة من خلال شريط أسود لامع يمنحها هوية مميزة ويعزز حضورها على الطريق.

في الداخل، تجسد المقصورة فلسفة تصميم ARC-FLOW التي تدمج بين التكنولوجيا والطابع العملي. لتوفير بيئة قيادة متطورة تركز على سهولة الاستخدام. وتُوظف المواد عالية الجودة والخطوط الدقيقة لتقديم مقصورة عملية.

أركفوكس ألفا T5

أما الطراز الثاني المتوقع طرحه فهو أركفوكس ألفا T5 ، وهي سيارة كهربائية بالكامل من فئة SUV متوسطة الحجم، والتي طرحت لأول مرة في السوق الصيني في ديسمبر 2023.

تأتي السيارة بأبعاد تبلغ 4690 مم للطول و1936 مم للعرض و1650 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات 2845 مم.

تتوفر بثلاثة ألوان هي الأبيض والأسود والأبيض، إلى جانب لون غير لامع رمادي، وتُجهّز بجنوط قياس 19 أو 20 بوصة مع فرامل حمراء. كما يبلغ معامل السحب الهوائي للسيارة 0.245Cd بفضل التفاصيل الديناميكية الدقيقة مثل مقابض الأبواب المخفية وجناح السقف الخلفي.

في المقصورة، تخلتالسيارة عن لوحة العدادات التقليدية، حيث تتركز جميع الوظائف في شاشة مركزية قياس 15.6 بوصة تعمل، وتدعم التفاعل الصوتي. كما يتضمن الكونسول الوسطي تصميمًا معلقًا مع شحن لاسلكي للهواتف بقوة 50 واط، ونظام مراقبة داخلي يعتمد على رادار بموجات ملليمترية لرصد العلامات الحيوية في المقاعد الخلفية. وتتوفر السيارة بإضاءة محيطية بـ256 لونًا وسقف زجاجي بانورامي بمساحة نفاذ ضوء 1.11 متر مربع.

تبلغ سعة التخزين الخلفية 400 لتر قابلة للزيادة إلى 1546 لترًا بطي المقاعد الخلفية، مع توفير 21 مساحة تخزين داخل المقصورة.

تأتي السيارة بمحرك كهربائي متزامن بمغناطيس دائم بقوة 185 كيلوواط وعزم دوران 360 نيوتن متر، مع بطارية ليثيوم فوسفات الحديد LFP بقدرة 65 كيلوواط/ساعة، تمنح مدى قيادة يبلغ 520 كم.

