أسعار ومواصفات سكودا أوكتافيا 2026 في مصر بعد التخفيضات الأخيرة

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري لعلامة سكودا التجارية في مصر، السيارة أوكتافيا 2026 سيدان العائلية الجديدة بـ 3 فئات و تبدأ من مليون و750 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تأتي سكودا أوكتافيا موديل 2026 التي تعد أرخص سيارات العلامة التشيكية في مصر بعد بثلاث فئات من التجهيزات، وبعد التخفيض أصبحت أسعارها تبدأ من مليون و650 ألف جنيه للفئة Loft الأولى، ومليون و850 ألف جنيه للفئة Lounge الثانية، ومليونين و100 ألف جنيه للفئة Suite الأعلى تجهيزًا.

تقدم سكودا أوكتافيا 2026 بمحرك 1.4 TSI بقوة 150 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، مما يوفر أداءً اقتصاديًا مع استهلاك وقود لا يتجاوز 5.5 لتر لكل 100 كم.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 223 كم/ساعة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 8.7ثوانٍ.

وتأتي فئة Suite بمقصورة داخلية مكسوة بجلد الكونياك الفاخر. إلى جانب ذلك، تحتوي هذه الفئة على مقاعد أمامية كهربائية مزودة بذاكرة وخاصية التدليك.

تمتلك أوكتافيا الجديدة شاشة تعمل باللمس بحجم 10 بوصة، التي تدعم أحدث الأنظمة التكنولوجية مثل Apple CarPlay وتوفر تجربة مستخدم سلسة. كما تتوفر بنظام صوتي متطور يضم 8 مكبرات صوت و شاحن لاسلكي.

بينما تأتي الفئة الثانية والثالثة بمصابيح LED Matrix المتطورة، التي تضمن رؤية مثالية على الطريق بفضل التحكم التلقائي في نطاق الإضاءة.

وتتوفر السيارة بفئاتها المختلفة بأنظمة أمان متقدمة لضمان أعلى مستويات الحماية للسائق والركاب، منها نظام التحكم الإلكتروني في الثبات (ESC) لضمان التحكم الأمثل في السيارة، وفرامل كهربائية (EPB) مع دعم التحكم في الانطلاق على المرتفعات.

كما يتوفر نظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا الرؤية الخلفية مع حساسات الركن الأمامية والخلفية، ونظام تكييف Climatronic ثلاثي المناطق لضمان راحة الركاب في جميع المقاعد.

