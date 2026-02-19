إعلان

الأرصاد تعلن طقس أول أيام رمضان: دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا

كتب : أحمد الجندي

11:06 ص 19/02/2026

طقس معتدل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أحوال الطقس اليوم الخميس 19 فبراير 2026، مع أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث يسود طقس دافئ إلى مائل للدفء على معظم أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار.

وتوقعت الهيئة أن تبلغ درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى حوالي 21 درجة مئوية، وسط أجواء لطيفة خلال النهار، بينما يستمر الطقس باردًا إلى شديد البرودة ليلاً.

ارتداء الملابس الثقيلة

وأهابت الهيئة بارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات السحور والصباح الباكر، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الساعات المبكرة.

طقس الملابس الثقيلة الصباح الباكر

