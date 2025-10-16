علامة أرك فوكس الكهربائية قريبًا في مصر.. تعرف على الموعد

تستعد شركة ألكان أوتو، إحدى شركات مجموعة المصرية العالمية للسيارات، تدشين علامة أرك فوكس الكهربائية الصينية بالسوق المصري خلال الأيام القليلة القادمة.

وسيشهد السوق المحلي الانطلاق الرسمي لطرازات أرك فوكس الكهربائية الصينية لأول مرة بمصر يوم الأربعاء، الموافق 29 أكتوبر من الشهر الجاري.

كانت حصلت ألكان أوتو على الوكالة الحصرية للعلامة الصينية بم في ذلك البيع والتوزيع وخدمات ما بعد البيع؛ وهي خطوة تتماشى مع التوسع في تقديم حلول التنقل الكهربائي بالتعاون مع شركاء تصنيع عالميين.

ومن المقرر أن تطرح الشركة طرازات متعددة من سيارات أرك فوكس، تشمل طرازات سيدان ومتعددة الاستخدامات، وطرز رياضية مزودة بمنظومات دفع كهربائي تعتمد على بطاريات ليثيوم بقدرة تصل إلى مدى قيادة يبلغ 650 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، كما تضم الطرازات أنظمة تبريد مخصصة للبطاريات لتناسب درجات الحرارة المرتفعة.

ومن بين التجهيزات الفنية، تشمل الطرازات المرتقب طرحها أنظمة تحكم ذكي عن بُعد، وأنظمة أمان إلكترونية وفقًا للمعايير الدولية، إلى جانب وسائل اتصال متقدمة.

وكانت ألكان أوتو وقعت في شهر أكتوبر الماضي اتفاقية مع بايك الصينية لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج رسميًا قبل نهاية 2025 المقبل.

ووفقًا للمعلن فإن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد خلال المرحلة الأولى ستكون 20 ألف وحدة سنويًا، ويرتفع الإنتاج السنوي إلى 50 ألف سيارة بعد خمسة أعوام.

