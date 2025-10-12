تخفيضات حتى 230 ألف جنيه بأسعار رينو أوسترال 2026 في مصر.. التفاصيل

عودة "الوحش" الأمريكي إلى شرم الشيخ بعد 3 سنوات من الغياب

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لعلامة رينو في مصر، عن عرض محدود على سيارتها رينو أوسترال موديل 2026، التي تنتمي لفئة السيارات الـSUV متوسطة الحجم.

يأتي العرض الجديد على رينو أوسترال 2026 بتخفيضات تصل إلى 230 ألف جنيه مصري، نستعرض الأسعار الجديدة فيما يلي:

تبدأ الفئة الأولي من السيارة مقابل مليون و 400 ألف جنيه، مليون و 570 ألف جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة قدمت مقابل مليون و 630 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة تأتي بعد التخفيضات مقابل مليون و 740 ألف جنيه، فيما قدمت الفئة الخامسة عالية التجهيزات بنسخة Alpine مقابل مليون و 770 ألف جنيه.

سيارة رينو يبلغ طولها الإجمالي 4510 مم، بينما يبلغ عرضها 1825 مم، أما ارتفاعها عن الأرض يبلغ 1618 مم، في حين يوفر صندوق الأمتعة سعة تصل إلى 575 لترًا.

تقدم رينو أوسترال بمحرك TCe تربو سعة 1300 سي سي بقوة 150 حصان وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي CVT-X، لتتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 9.7 ثانية، وتستهلك متوسط 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

تضم أوسترال موديل 2025 مجموعة كبيرة من وسائل الأمان لحماية راكبيها وفي مقدمتها من 6-7 وسائد هوائية، نظام مانع انزلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وبرامج مساعدة مثل التحكم الديناميكي في السيارة VDC، ومساعدة الفرامل الطارئة.

وتحتوي على برنامج تدعيم الفرامل، برنامج المساعدة على صعود المرتفعات، نظام التحكم الديناميكي في السيارة، حساسات ركن أمامية وخلفية، نظام كشف النقاط العمياء، مستشعرات وقوف أمامية وجانبية، كاميرا خلفية، نظام تحذير النقاط العمياء، ونظام مساعدة الضوء العالي- المنخفض الأوتوماتيكي.

تمتلك أوسترال الجديدة بمصر مجموعة متطورة من التجهيزات في مقصورتها الداخلية ومنها شاشة Head Up Display بقياس 9.3 بوصة توفر معلومات القيادة بشكل مباشر أمام السائق، نظام مساعد السائق النشط ومثبت السرعة التكيفي، كاميرات 360 درجة ومساعد الركن، نظام GPS.

وتحتوي على إضاءة Matrix LED، ونظام صوتي فاخر Harman Kardon، كما تأتي مزودة بشاشة لمس OpenR بحجم 9 بوصات، التي تأتي مع نظام الترفيه OpenR Link الذي يدعم الاتصال اللاسلكي بنظامي Android Auto وApple CarPlay، وشاشة رقمية كاملة بحجم 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهاتف الذكي.

اقرأ أيضًا:

هونشي أوسادو الفاخرة في مصر رسميًا.. تبدأ من مليون 499 ألف جنيه

الأكثر شهرة بمصر.. هيونداي فيرنا مستعملة تبدأ من 200 ألف جنيه

أرخص سيارة تقدمها جديدة تقدمها فيات في مصر