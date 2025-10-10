سيارة يابانية 7 راكب كسر زيرو بأقل من 800 ألف جنيه.. تفاصيل

للمقبلين على الشراء.. فيات تيبو الجديدة بأقل من 695 ألف جنيه

تبحث فئة كبيرة من المقبلين على الشراء عن السيارات المستعملة التي تباع بأسعار مناسبة خاصة مع التراجع الكبير بأسعار السيارات الزيرو الأمر الذي نتج عنه تأثر سوق المستعمل، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل للحصول على سيارة حديثة بأسعار متوسطة.

يمكن شراء تويوتا روميون موديل 2020 بمتوسط سعري 780 ألف جنيه، وتفصل الحالة الفنية والتجهيزات والكماليات فى سعر السيارة النهائي.

تويوتا روميون يبلغ طولها 4.395 مم، عرض 1.735 مم، طول قاعدة العجلات يبلغ 2.740 مم، ارتفاع السيارة الكلي 1.690 مم، تقدم بعجلات رياضية وتقليدية قياس 15 بوصة.

تعتمد روميون Smart على سواعد محرك 4 سلندر سعة 1500سي سي بقوة 103 حصان، مع عزم أقصي 138 نيوتن. متر عند 4400 لفة بالدقيقة، يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

تتسارع سيارة تويوتا من الثبات حتى 100 كم في الساعة خلال 13.5 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 170 كم/س.

تقدم روميون بوسائل أمان أساسية تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، حساسات ركن خلفية مع كاميرا للمساعدة على الركن.

وتتاح روميون بوسائل ترفيهية تشمل تكييف هواء أوتوماتيكي مع مخارج للمقاعد الخلفية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيق أندرويد أوتو، نظام فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، تشغيل المحرك بضغطة زر، مدخل توصيل AUX و USB، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

