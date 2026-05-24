إعلان

بينها مصر.. 15 دولة تدين افتتاح "أرض الصومال" سفارة في القدس المحتلة

كتب : أسماء البتاكوشي

01:52 م 24/05/2026 تعديل في 02:55 م

15 دولة تدين إقدام ما يُسمى بـأرض الصومال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدان وزراء خارجية مصر، السعودية، قطر، الأردن، تركيا، باكستان، إندونيسيا، جيبوتي، الصومال، فلسطين، عمان، السودان، اليمن، لبنان، موريتانيا، بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم "أرض الصومال" على افتتاح "سفارة" مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

أي قرارات لتغيير الوضع التاريخي للقدس باطلة

وأكد الوزراء في بيان مشترك رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام ١٩٦٧، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

التأكيد على وحدة الصومال

وشدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أرض الصومال القدس المحتلة فلسطين المحتلة إقليم الصومال

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف ملابسات واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص في الإسكندرية
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص في الإسكندرية
أجرأ إطلالات النجمات العرب على السجادة الحمراء في مهرجان كان 2026
الموضة

أجرأ إطلالات النجمات العرب على السجادة الحمراء في مهرجان كان 2026
إيمي طلعت زكريا تنشر صور جديدة من حفل زفاف نجل إدوارد
زووم

إيمي طلعت زكريا تنشر صور جديدة من حفل زفاف نجل إدوارد
بورصة الأضاحي في أسيوط.. البقري بـ 190 جنيهاً والخراف تُسجل 240 للقائم
أخبار المحافظات

بورصة الأضاحي في أسيوط.. البقري بـ 190 جنيهاً والخراف تُسجل 240 للقائم
الجنايات تأمر بضبط وإحضار جيهان الشماشرجي بتهمة السرقة بالإكراه
حوادث وقضايا

الجنايات تأمر بضبط وإحضار جيهان الشماشرجي بتهمة السرقة بالإكراه

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
الشعاب المرجانية ظهرت.. انحسار البحر بشواطئ جنوب سيناء 30 مترًا