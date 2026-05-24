تشهد أسواق بيع المواشي والأغنام في محافظة أسيوط، اليوم الأحد، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على شراء الأغنام والماعز، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

رصد حركة سوق الأضاحي بأسيوط

وأجرى "مصراوي" جولة ميدانية داخل سوق أسيوط لرصد حركة البيع والشراء، حيث لوحظ زيادة النشاط والإقبال مقارنة بالفترات السابقة، مع استعداد المواطنين لموسم الأضاحي.

تفاصيل أسعار الأضاحي

قال عبدالمهيمن خلف حسين، تاجر مواشٍ، لـ"مصراوي" إن السوق يشهد تحسنًا في حركة البيع خلال الفترة الحالية مقارنة بالأسابيع الماضية، موضحًا أن سعر كيلو العجول البقري القائم (الحي) يتراوح بين 190 و200 جنيه، بينما يتراوح سعر العجول الجاموسي بين 170 و175 جنيهًا، فيما تسجل أسعار الأغنام ما بين 205 و240 جنيهًا للكيلو القائم، وفقًا لمواصفات الأضحية.

تأثير تكاليف التربية على الأسعار

وأشار "حسين" إلى التحديات التي تواجه المربين، والمتمثلة في الارتفاع المستمر لأسعار الأعلاف وتكاليف التربية اليومية، مؤكداً أن هذه الأعباء تلتهم هوامش الربح، وتجعل الأسعار الحالية بالكاد تغطي التكلفة الفعلية للإنتاج دون تحقيق مكاسب كبيرة للتجار.

نصائح للمواطنين قبل الشراء

ولضمان شراء آمن، وجه التجار نصائح هامة للمواطنين، أبرزها تجنب التعامل مع السماسرة والتوجه مباشرة إلى المربين للحصول على السعر الحقيقي. كما شددوا على أهمية الفحص الدقيق للأضحية للتأكد من سلامتها الصحية وخلوها من الأمراض، فضلاً عن استيفائها للشروط الشرعية اللازمة للذبح.

مواصفات الأضحية السليمة

وعن كيفية اختيار الأضحية، أوضح التجار أن تحديد عمر الخروف يتم عبر فحص أسنانه؛ إذ يُشترط في الذكور أن يتراوح العمر بين عام إلى عامين، بينما تُفضل الإناث التي أنهت دورتها الإنتاجية (بين 7 إلى 8 سنوات).

من جانبه، وضع التاجر قطب محمد معايير إضافية للخروف المثالي، تشمل سلامة القرون، وامتلاء الصدر، وصغر حجم "اللية" لضمان انخفاض نسبة الدهون، مؤكداً على ضرورة مطابقة الحيوان للسن الشرعي وصلاحيته الكاملة كأضحية.