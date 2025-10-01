إعلان

كتب : مصراوي

04:37 م 01/10/2025
أعلنت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة سنترا سيدان العائلية موديل 2026 الجديدة بقيمة 121 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

وبحسب قائمة الأسعار الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي، أصبحت أسعار فئة Highline الوحيدة المتاحة من نيسان سنترا 899.000 جنيه بدلًا من 1.020.000 جنيه.

تعتمد نيسان سنترا المجمعة في مصر على محرك 4 سلندر تنفس طبيعي سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

يبلغ طول نيسان سنترا الإجمالي 4.61 مترًا وقاعدة عجلاتها 2.70 متر مع عرض 1.76 متر وارتفاع كلي 1.49 متر، ومساحة تخزين خلفية 510 لترًا مكعبًا.

تمتلك سيارة نيسان الجديدة قياسيا على أنظمة ABS وEBD ودعم الفرامل BA ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

تقدم سنترا بتحكم يدي في التكييف وفتحات تهوية خلفية ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم تشغيل الاسطوانات مع منفذ AUX ومصابيح LED خلفية وجنوط حديدية قياس 16 بوصة.

كما يتوفر بها إضاءة نهارية LED وتكييف ثنائي المناطق وبلوتوث ومفتاح ذكي وتطعيمات من الكروم للعدادات وجنوط رياضية، وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وكاميرا خلفية

