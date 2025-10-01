في أكتوبر.. أسعار أرخص 5 سيارات "زيرو" موديل 2026 بالسوق المصري

يواصل سوق السيارات المصري استقبال موديلات 2026 الجديدة، والتي تسعى الشركات ووكلاء العلامات التجارية إلى تقديم أحدث الطرز بأسعار تنافسية لجذب المزيد من المستهلكين.

ويبحث الكثير من المستهلكين بالأسواق عن سيارات 2026 الأرخص سعرًا المتاحة للبيع، وخاصة مع استمرار موجة تراجع الأسعار خلال الأشهر الماضية.

ويرصد التقرير الآتي مواصفات وأسعار أرخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر خلال أكتوبر الجاري:

بروتون ساجا

تتوفر بروتون ساجا موديل 2026 الجديدة في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر رسمي 670 ألف جنيه، مع ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كم.

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2026من 675 ألف جنيه للفئة المزودة بناقل حركة يدوي، و725 ألف جنيه للفئة الأولى أوتوماتيك، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ755 ألف جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2026 الجديدة من 645 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، والثانية سعرها الرسمي 735 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 780.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 810.000 جنيه.

زودت صني 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

شيفرولية أوبترا

تعتمد سيارة شيفرولية المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تقدم أوبترا 2026 بأسعار رسمية تبدأ من 745 ألف جنيه للفئة الأولى، و 770 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

جاك JS2

تقدم جاك JS2 كروس أوفر موديل 2026 بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي 760.000 جنيه.

تعتمد جاك JS2 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر، وتأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

اقرأ أيضًا:

"يدير حربا من داخلها"| بوتين يصطحب رئيس وزراء الهند بسيارة أوروس الخارقة

بعد وقف إنتاجها رسميًا.. ما مصير مالكي بي واي دي F3 في مصر؟

بالصور.. توج التركية تطلق سيارتها T10X الكهربائية الجديدة في الأسواق

"الصين تقلب الطاولة".. السيارات الكهربائية أرخص من البنزين لأول مرة بالتاريخ

"لم تعد مليونية".. سيات إبيزا موديل 2025 بأسعار جديدة في سبتمبر

تنبؤات رئيس رابطة التجار تتحقق بشأن تراجع أسعار هذه السيارات

من 10 إلى 100 ألف كم.. صيانات دورية بسيطة تجاهلها يكلفك الكثير من المال

أرخص سيارة كهربائية لـBYD.. هل يطرحها الوكيل الجديد في مصر رسميًا؟