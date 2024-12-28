رالي داكار 2025 ينطلق 3 يناير المقبل في السعودية

الرياض - (د ب أ):

ينطلق في المملكة العربية السعودية في الثالث من يناير المقبل، النسخة السادسة من "رالي داكار 2025" ، والذي يستمر حتى 17 من الشهر نفسه.

ووفقا لبيان رسمي صادر عن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سيتم تنظيم الرالي من قبل الاتحاد تحت إشراف وزارة الرياضة.

ويبدأ الرالي من محافظة بيشة في جنوب السعودية، لأول مرة، ليعبر من الجنوب إلى الشمال، ثم يتجه شرقا إلى شبيطة في الربع الخالي، أكبر صحراء رملية متصلة بالعالم.

تستمر الرحلة 14 يوما، مرورا بمناطق ذات تضاريس متنوعة، مما يتيح للمشاركين استكشاف المناظر الطبيعية الخلابة والمعالم الأثرية.

ويعتبر رالي داكار واحدًا من أعظم التحديات الرياضية العالمية، حيث يجمع بين هواة وأبطال الراليات في بيئة صحراوية رائعة.

يتضمن الرالي مرحلة استعراضية و12 مرحلة رئيسية، من بينها "48 ساعة كرونو"، وهي المرحلة الماراثونية الحاسمة في الربع الخالي.

ويُختتم الرالي في الشبيطة، التي ستشهد أول حدث ختامي ضخم في قلب مخيم المبيت، مما يضيف لمسة خاصة للفعالية.

اقرأ أيضًا..

بعد ارتفاعها 50 ألف جنيه.. أبرز منافسي تويوتا كورولا في مصر

بي إم دبليو تطرح موديلات 2025 بزيادات وصلت 950 ألف جنيه

بدأ ترخيصها رسميًا.. أبرز المعلومات عن أصغر سيارة زيرو في مصر