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بدأ ترخيصها رسميًا.. أبرز المعلومات عن أصغر سيارة زيرو في مصر

02:55 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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كتب - محمد جمال:

أعلنت محافظة أسوان عن نجاحها في إطلاق أول سيارة خفيفة مرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، والتي يتم تصنيعها بأحد مصانع وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو"

وتمكنت المحافظة من إنهاء إجراءات الترخيص للسيارة مدعومة بالهوية البصرية، وتم تحديد خط سيرها للعمل بنطاق الإسكان المميز "حي اللوتس" بمنطقة العقاد.

وتعد تلك الخطوة بداية فعلية لإحلال السيارات الخفيفة رباعية الإطارات بالمركبات ثلاثية الإطارات "التوك توك" التي تسعى الحكومة المصرية لإخراجها من الشوارع والطرق المصرية خلال سنوات قليلة.

ومع الإعلان عن بدء ترخيص السيارة "كيوت" (بديل التوكتوك) المصنعة محليًا رسميًا، تزايد البحث عن أسعار ومواصفات السيارة الجديدة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات باجاج كيوت التفصيلية:

تتسع باجاج كيوت لعدد (4) أفراد وتتميز بأنها مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى (550) كم بدون إعادة ملء (250 كم بنزين و 300 كم غاز طبيعي).

تعتمد المركبة على محرك رباعي الأشواط - ثنائي الاشتعال سعة 217 سي سي، وتبلغ قدرة المحرك ما يُعادل 13 حصان، وتصل السرعة القصوى للمركبة "كيوت" إلى (70 كم/ ساعة).

يبلغ طول كيوت الجديدة (2752) مم وعرضها (1312) مم وارتفاعها (1652) مم وقاعدة عجلاتها (1925) مم وخلوص أرضي (180) مم، وتتميز بقلة تكلفة التشغيل وبها أربع عجلات ما يحقق عنصر أمان أكبر إلى جانب أحزمة أمان للركاب وأقفال أبواب لحماية الأطفال.

لمزيد من التفاصيل والسعر المتوقع (اضغط هنا)

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