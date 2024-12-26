بي إم دبليو تطرح موديلات 2025 بزيادات وصلت 950 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة جلوبال أوتو الوكيل المحلي لعلامة بي إم دبليو بالسوق المصري، عن طرح موديلات 2025 لجميع طرازاتها بالسوق المصري بإستثناء 4 موديلات لازالت تقدم كموديل 2024 ووصلت الزيادات حتى 950 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر.

وجاءت الطرازات المستثناه من موديلات 2025 ولازالت تقدم كموديل 2024 الفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة وX3، فيما شهدت القائمة اختفاء الفئة الثالثة والفئة الثامنة في إصدارات M الرياضية فضلا عن الظهور الأول لـ X6 لأول مرة.

من المقرر تطبيق الزيادات الجديدة مع انطلاق العام 2025 القادم: