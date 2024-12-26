لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بي إم دبليو تطرح موديلات 2025 بزيادات وصلت 950 ألف جنيه

12:45 م الخميس 26 ديسمبر 2024

بي إم دبليو i7 - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة جلوبال أوتو الوكيل المحلي لعلامة بي إم دبليو بالسوق المصري، عن طرح موديلات 2025 لجميع طرازاتها بالسوق المصري بإستثناء 4 موديلات لازالت تقدم كموديل 2024 ووصلت الزيادات حتى 950 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر.

وجاءت الطرازات المستثناه من موديلات 2025 ولازالت تقدم كموديل 2024 الفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة وX3، فيما شهدت القائمة اختفاء الفئة الثالثة والفئة الثامنة في إصدارات M الرياضية فضلا عن الظهور الأول لـ X6 لأول مرة.

من المقرر تطبيق الزيادات الجديدة مع انطلاق العام 2025 القادم:

بي إم دبليو

بي إم دبليو ارتفاع أسعار السيارات موديلات 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

خفض أو تثبيت الفائدة.. تأثير قرار المركزي اليوم على الاقتصاد والاستثمار
احترس من طقس الساعات المقبلة.. رياح وانخفاض الحرارة والصغرى تصل لـ4 مئوية
أسباب تخارج الشركات وروشتة إنقاذ.. أبرز تصريحات رجال المال والأعمال في اجتماع رئيس الوزراء