بعد ارتفاعها 50 ألف جنيه.. أبرز منافسي تويوتا كورولا في مصر

بدءًا من اليوم.. ارتفاع أسعار تويوتا كورولا الجديدة في مصر

كتب - محمد جمال:

أعلن الوكيل المحلي لعلامة تويوتا اليابانية بالسوق المصري، عن ارتفاع أسعار كورولا 2024 السيدان العائلية بقيمة 50 ألف جنيه لجميع الفئات خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأصبحت كورولا بعد الزيادة الأخيرة تبدأ من مليون و400 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون و490 ألف جنيه، والفئة الثالثة بمليون 600 ألف جنيه، أما الفئة الرابعة سعرها الرسمي الجديد مليون و700 ألف جنيه، والفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا مليون و750 ألف جنيه.

ومع ارتفاع أسعار السيارة الكورية ستدخل كورولا في منافسة سعرية مع 3 سيارات بسوق السيارات المصري، وتبدأ أسعارها من مليون و100 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

إم جي 6

تعمل السيارة MG-6 السيدان بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، بقوة 169 حصان، وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوانٍ.

تقدم إم جي 6 موديل 2025 بسعر رسمي يبدأ من مليون و250 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها مليون و260 ألف جنيه.

فيات تيبو

تقدم تيبو بمحرك سعة 1600 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، بقوة 110 حصان، 152 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران. تتسارع سيارة فيات بمحركها من الثبات بسرعة 100 كم/س خلال 11.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 192 كم/س، وتستهلك في المتوسط 6.3 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تقدم الفئة الأولى Entry Grade القياسية من تيبو 2024 السيدان الجديدة بسعر رسمي مليون و100 ألف جنيه، والفئة الثانية Highline الأعلى تجهيزًا سعرها مليون و375 ألف جنيه.

كيا جراند سيراتو

تقدم كيا جراند سيراتو بمحرك سعة 1600 سي سي يولد قوة 130 حصان، عزم 155 نيوتن.متر يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات. تسارع سيارة هيونداي من الثبات حتى 100 كم/س خلال 11.6 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 190 كم/س، تستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 متر.

تتوفر جراند سيراتو الجديدة بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من 1,299,900 جنيه للفئة الأولى، و1,429,900 جنيه للفئة الثانية، بينما الفئة الثالثة تباع 1,499,900 جنيه.

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