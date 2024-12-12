أستون مارتن فالهالا بقوة 1064 حصانا وتنطلق في 2025

لندن - (د ب أ):

أدخلت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة البريطانيا أستون مارتن الكثير من التغييرات على سيارتها المنتظرة فالهالا منذ الكشف عنها لأول مرة في 2019.

كان التصميم الأصلي لهذه السيارة فائقة القوة يعتمد على المحرك فالكيري في 12 مع محرك هجين في 6 وبسعر يزيد عن مليون دولار.

ولكن في عام 2021 عدلت الشركة مواصفات السيارة التي لم تكن قد دخلت مرحلة الإنتاج، فتم الكشف عن تصميم ومواصفات جديدة بمحرك هجين يتكون من 8 صمامات وسعر يبدأ من 800 ألف دولار تقريبا.

ثم توالت السنون ولم تدخل السيارة مرحلة الإنتاج الفعلي حتى الآن لتكشف الشركة عن مواصفات جديدة للمرة الثالثة، لتكون السيارة فالهالا كما أكدت الشركة في 2021 هجين يتم شحن بطاريتها من الكهرباء المنزلية مع محرك تربو مزدوج سعة 4 لترات في8، ومحركات كهربائية.

ولكن المحرك ذي عمود المرفق المسطح الذي يعتمد على أحد محركات مرسيدس أيه.إم.جي بقوة 817 حصانا، في حين كان المستهدف عام 2021 تزويدها بمحرك بقوة 740 حصانا، مع نقله إلى المحور الخلفي للسيارة.

وعلى عكس المحرك سعة 4 لترات الموجود في طرز فانتدج ودي.بي12 ودي.بي.إكس 707، فإن المحرك الجديد يتسم بتصميم الحوض الجاف لكي "يضمن الإمداد الكافي من الزيت حتى في ظل القوة الجانبية العالية أثناء السير مضمار السباق".

كما أعادت أستون مارتن تصميم أعمدة الكامة ومشعبات العادم والشواحن التوربينية والمكابس مقارنة بمحركات في8 ذات العمود المرفقي المتقاطع في سياراتها الأخرى.

وبحسب موقع "كار أند درايفر" المتخصص في موضوعات السيارات فإن القوة الإجمالية للمحركات في السيارة الجديدة تصل إلى 1064 حصانا، مع عزم شدته 811 رطلا لكل قدم مكعب مقابل 937 حصانا وفقا للمواصفات المعلنة في 2021.

وتستطيع السيارة الجديدة الوصول من صفر إلى 62 ميلا في الساعة خلال 5ر2 ثانية ، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 217 ميلا وهو نفس الرقم المعلن في مواصفات 2021.

وفي عام 2019 عندما كشفت أستون مارتن عن سيارتها فالهالا لأول مرة قالت إنها تعتزم إنتاج 500 سيارة فقط منها. ولكن الشركة تقول الآن إنها تعتزم إنتاج 999 سيارة.

وفي عام 2021 قالت الشركة إنها تتوقع بدء الإنتاج في النصف الثاني من 2023، لكن الشركة تقول الآن إنها تعتزم بدء إنتاج السيارة الجديدة في النصف الثاني من 2025.

ولم يتم الكشف عن السعر المستهدف للسيارة الجديدة، لكن من المتوقع أن يكون في حدود مليون دولار.