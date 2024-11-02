فولكس فاجن تقترح إلغاء صرف المكافآت المخصصة للعاملين القدامى

فولفسبورج - (د ب أ):

في إطار مفاوضات الأوجور الحالية، اقترحت شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات إمكانية إلغاء صرف مكافآت للعاملين القدامى، ما يعني أن من الممكن إلغاء المكافآت التي يتم صرفها خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية لتوظيف هؤلاء العاملين، بعد عدد معين من سنوات الخدمة.

وصرّحت متحدثة باسم أكبر شركة تصنيع سيارات في أوروبا بقولها: "لقد قدمنا هذا الاقتراح".

وأفاد مجلس العاملين في الشركة بأن هناك آلاف الموظفين لدى فولكس فاجن على وشك الحصول على مكافآت الذكرى السنوية التي يسعى مجلس الإدارة إلى إلغائها الآن.

وفقًا للاتفاقية الجماعية الحالية، يتم دفع 45ر1 ضعف قيمة الراتب الشهري لمن أكمل 25 عامًا في العمل في الشركة، و90ر2 ضعف قيمة الراتب الشهري لمن أكمل 35 عامًا؛ ويتم صرف هذه المكافآة كمبلغ إجمالي إضافي لمرة واحدة.

وبحسب مصادر في مجلس العاملين، كان هناك في فولكس فاجن حتى 31 مارس الماضي حوالي 6000 موظف على وشك الاستفادة من هذه المكافآت؛ منهم نحو 2000 موظف أمضوا 24 عامًا في العمل بالشركة، وحوالي 4000 موظف أمضوا 34 عامًا.

وأضافت المصادر أن من الممكن أن يكون بعض هؤلاء حصلوا بالفعل على هذه المكافآت، حيث يُعتبر شهر سبتمبر هو شهر التوظيف التقليدي إذ إن التدريب يبدأ في مطلع هذا الشهر.

كما أن عدد الموظفين الذين أمضوا 23 أو 33 عامًا في الشركة مرتفع أيضًا؛ حيث يُقدر مجلس العاملين أن هناك بين 5000 و6000 موظف في فولكس فاجن على وشك استحقاق هذه المكافآت. وقال المجلس إنه بإضافة الموظفين الذين ينتظرون عامين أو أقل للحصول على هذه المكافأت، فإن عدد المتأثرين بالاقتراح سيتجاوز في هذه الحالة 10000 موظف.

وتوظف شركة فولكس فاجن في ألمانيا حوالي 120 ألف موظف، يعمل نحو نصف هذا العدد في مدينة فولفسبورج حيث يقع المقر الرئيسي للشركة. وتدير علامة فولكس فاجن التجارية في ألمانيا ما مجموعه عشرة مصانع، منها ستة مصانع في ولاية سكسونيا السفلى (حيث تقع فولفسبورج)، وثلاثة مصانع في ولاية سكسونيا، ومصنع واحد في ولاية هيسن.