النصر تعود للإنتاج وقصة الأسطورة نصر 128

تقرير -محمود أمين :

بعد سنوات من الغياب، أعلنت شركة النصر للسيارات عودتها إلى الإنتاج، لتعيد إحياء الأمل في عودة مصر إلى ساحة صناعة السيارات. لكن هذه العودة أعادت إلى الأذهان أسطورة من ماضي النصر، سيارة نصر 128، التي حققت شهرة كبيرة وأصبحت أيقونة بين السيارات في مصر لفترة طويلة.

نصر 128 السيارة التي صنعت التاريخ

النصر 128، تعد واحدة من أكثر السيارات شعبية في تاريخ مصر. كانت هذه السيارة، التي استوحت تصميمها من فيات 128 الإيطالية، رمزا للجودة والكفاءة.

قصة إنتاجها

في أوائل السبعينيات، بدأت شركة النصر للسيارات بتجميع سيارة فيات 128 بموجب شراكة مع الشركة الإيطالية فيات. تمت إعادة تصميم السيارة لتتناسب مع احتياجات السوق المصري، وخرجت أول سيارة نصر 128 من خطوط الإنتاج عام 1971.

مميزات نصر 128

زودت السيارة بمحرك سعة 1100 سي سي وأداء ثابت جعلها مناسبة للطرق المصرية، كانت من أكثر السيارات توفيراً للوقود، وهو ما زاد من شعبيتها بين الأسر متوسطة الدخل، كان يمكن إصلاحها بسهولة، حيث توفرت قطع الغيار بأسعار معقولة، وهو ما جعلها محببة للشعب المصري ورمزاً للاعتمادية. ايضاً جعلت تكلفتها المنخفضة خياراً ممتازاً للطبقة المتوسطة.

حققت نصر 128 نجاحاً ساحقاً خلال السبعينيات والثمانينيات، وأصبحت جزءاً من المشهد المصري اليومي. سواء في العاصمة أو المدن وحتى الأرياف.

لم تكن نصر 128 مجرد سيارة، بل أصبحت رمزاً للطبقة العاملة في مصر، واحتفظت بمكانة خاصة في قلوب المصريين، حتى أن البعض لا يزال يستخدمها حتى يومنا هذا.

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