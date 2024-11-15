شانجان ألسفن 2021 كسر الزيرو بأقل من 550 ألف جنيه

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كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من عملاء السوق المصري الراغبين في اقتناء سيارة اليوم، عن الطرازات كسر زيرو المتاحة عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت كونها أرخص تشبه حالة الجديدة لحد كبير فضلا عن تراجع سعرها مقارنة بالجديدة وإمكانية الحصول عليها بنفس اليوم دون الدخول بقوائم انتظار الشركات.

وتعد شانجان ألسفن موديل 2022 كسر الزيرو التي تنتمي لفئة السيدان العائلية واحدة من الطرازات المتاحة للبيع على الإنترنت، ويرصد التقرير التالي الأسعار والمواصفات التفصيلية للسيارة الصينية:

محرك شانجان ألسفن

تقدم ألسفن قياسيًا بمحرك 1400 سي سي 4 سلندر يعمل عبر سحب طبيعي للهواء لاستخراج قوة 101 حصان وعزم 135 نيوتن.متر بجانب ناقل حركة يدوي 5 سرعات.

أما الفئتان الأعلى فقدمتا بمحرك 1500 سي سي ذو قوة 107 حصان وعزم 145 نيوتن. متر مع ناقل حركة 5 سرعات ثنائي التعشيق.

أبعاد شانجان ألسفن

يبلغ طول شانجان ألسفن 4.39 متر من ضمنه قاعدة عجلات طولها 2.53 متر مع عرض 1.72 متر وارتفاع 1.49 متر.

الأمان في شانجان ألسفن

تتوفر شانجان ألسفن قياسيًا بوسائد هوائية أمامية للسائق والراكب ونظام ABS لمنع انغلاق الفرامل بينما زادت الفئة الثانية بنظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESP ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات HHC ومراقبة ضغط الإطارات TPMS، أما الفئة العلى فانفردت بحساسات ركن خلفية مع كاميرا.

تجهيزات شانجان ألسفن

تضمنت تجهيزات أولى فئات ألسفن تحكم كهربائي بالمرايا جانبية ومستوى ارتفاع الإضاءة الأمامية الهالوجينية وجنوط حديدية قياس 14 بوصة ونظام صوتي من سماعتين يدعم توصيل الهاتف عبر البلوتوث بجانب فرش قماشي وتكييف هواء كهربائي التحكم.

بينما زادت الفئة الثانية بوجود مسند أمامي وفرش رمادي اللون وحصلت الفئة الأعلى على تعديل لارتفاع كرسي السائق وعجلة قيادة متعددة الوظائف وتسخين للمرايا الجانبية والزجاج الخلفي وشاشة وسطية قياس 7 بوصة فضلاً عن فتحة سقف ومثبت سرعة وإضاءة نهارية LED وجنوط رياضية قياس 15 بوصة.

الأسعار

يعرض عددا من ملاك شانجان ألسفن الصينية موديل 2021 كسر الزيرو طرازاتهم عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري يتراوح بين 520 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية وناقل حركة سواء كان مانيول أو أتوماتيك والتجهيزات والكماليات فى سعر السيارة النهائي.