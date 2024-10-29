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فولكس فاجن الألمانية تعيد علامة Scout الأمريكية إلى الحياة.. ما القصة؟

02:24 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

سيارات Scout الأمريكية

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فولفسبورج - (د ب أ):

أعلنت شركة فولكس فاجن عن إعادة العلامة Scout الأمريكية إلى الحياة من خلال إطلاق السيارة Terra ضمن فئة البيك آب والسيارة Traveler ضمن فئة SUV الرياضية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارتين الجديدتين تعتمدان على سواعد محركين كهربائيين بعزم دوران إجمالي يصل إلى 1.300 نيوتن متر مع نظام الدفع الرباعي، ما يؤهلهما للتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.5 ثانية تقريبا.

وتعول السيارتان الكهربائيتان الجديدتان على تقنية 800 فولت، مع مدى سير يصل إلى 550 كلم تقريبا، بالإضافة إلى إمكانية التجهيز بموسع مدى السير (Range Extender)، والذي يعمل على زيادة مدى السير إلى 800 كلم.

ومن المقرر طرح السيارتين Terra وTraveler الجديدتين بحلول عام 2027 نظير سعر لا يتجاوز 60 ألف دولار أمريكي (مليونين و924 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

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صناعة السيارات علامة Scout فولكس فاجن
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