سيارة يابانية كسر زيرو موديل 2020 في مصر بـ650 ألف جنيه

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كتب - محمد جمال:

يفضل العديد من المواطنين المقبلين على الشراء بسوق السيارات المصري، الطرازات اليابانية لشهرتها بالاعتمادية والموثوقية فضلا عن سهولة بيعها عند الحاجة.

وتعد سوزوكي ديزاير السيدان الصغيرة أحد السيارات التي تقدمها علامة سوزوكي اليابانية بأسعار مناسبة، وذلك وسط الارتفاعات الكبيرة التي طالت كافة السيارات الجديدة خلال الشهور القليلة الماضية.

تباع سوزوكي ديزاير 2020 المستعملة عبر منصات بيع المختلفة على مواقع الإنترنت بمتوسط سعري 650 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية وعداد الكيلو متر في السعر النهائي للسيارة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لسوزوكي ديزاير بالسوق المصري:

أداء محرك سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير مزودة بمحرك سعة 1200 سي سي بقوة 81 حصان، مع عزم 113 نيوتن متر عند 4200 لفة بالدقيقة، يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي من 5 نقلات.

أبعاد بسوزوكي ديزاير

ديزاير تقدم بطول 3395 مم، عرض 1735 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2450 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 378 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

الأمان والسلامة بسوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير زودت بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التحكم في الثبات ESP.

تجهيزات والكماليات بسوزوكي ديزاير

تقدم ديزاير بشاشة تعمل باللمس قياس 8.5 بوصة تدعم خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا – بلوتوث، خاصية التحكم بالأوامر الصوتية، تكييف هواء أوتوماتيكي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

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