راسل يسجل أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق فورمولا-1 المكسيكي

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

سجل جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، أسرع زمن، اليوم الجمعة، في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة المكسيك الكبرى، المقرر إقامته غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وشهدت التجربة التوقف مرتين بسبب رفع الأعلام الحمراء.

وسجل راسل أسرع زمن للفة حيث سجل دقيقة و998ر17 ثانية، ليتفوق على كارلوس ساينز، سائق فيراري، بفارق 317ر0 ثانية، ويوكي تسنودا، سائق فيزا أر بي، الذي سجل ثالث أسرع زمن.

وترك بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، التجربة وهناك مخاوف تتعلق بسيارته حيث عاد إلى المرآب مع تبقي خمس دقائق على نهايتها حيث اشتكى من مشاكل في المحرك.

واحتل السائق الهولندي المركز الرابع، فيما احتل زميله بالفريق المكسيكي سيرجيو بيريز المركز العاشر.

ولم يحقق فيرستابن أي انتصار في تسع سباقات ولكنه يتصدر فئة السائقين بفارق 57 نقطة أمام منافسه على اللقب، لاندو نوريس سائق مكلارين.

ولم يشارك نوريس في التجربة الحرة الأولى وحل محله باتريسيون أووارد، حيث حصل العديد من السائقين البدلاء على بعض الوقت على المضمار.

ويهدف نوريس لتعزيز آماله في الفوز باللقب وحصد أول ألقاب مكلارين في المكسيك منذ أن توج أيرتون سينا باللقب في 1989.

وتم رفع العلم الأحمر مبكرا في التجربة بعد رصد حطام على المضمار. وأبلغ فيرستابن انه اصطدم بالحطام واضطر إلى إصلاح سيارته مع استئناف التجربة.

وتوقفت التجربة مرة أخرى بعد اصطدام سيارة ويليامز التي يقودها أليكس ألبون بجانب سيارة فيراري التي يقودها أوليفر بيرمان قبل الاصطدام بالحواجز.

وكان بيرمان، الذي سينتقل في العام المقبل لفريق هاس، يقود سيارة لوكلير، كما قاد البرازيلي فيليبي دروجوفيتش سيارة فرناندو، من فريق مكلارين، الذي سيخوض سباق الجائزة الكبرى رقم 400 في مسيرته.

وتقام التجربة الحرة الثانية في وقت لاحق، فيما تقام التجربة الحرة الثالثة اليوم السبت تليها التجربة الرسمية في ذات اليوم.