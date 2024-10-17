رينو تكشف عن سيارتها 4 E-Tech Electric الكهربائية

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

باريس - (د ب أ):

كشفت شركة رينو النقاب عن سيارتها 4 E-Tech Electric الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر المدمجة.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها 4 E-Tech Electric الكهربائية الجديدة تقف على المنصة التقنية CMF-BEV، وتعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 90 كيلووات/120 حصان أو بقوة 110 كيلووات/150 حصان.

وتتسارع السيارة الكهربائية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5ر8 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 150 كلم/س.

وتتوفر للسيارة 4 E-Tech Electric الكهربائية بطارية سعة 40 أو 52 كيلووات ساعة، مع مدى سير يصل إلى 400 كلم.

ملامح ريترو

وعلى الناحية التصميمية، تظهر السيارة 4 E-Tech Electric الكهربائية بطول 14ر4 متر، وتتألق بملامح الريترو المستلهمة من موديلات الشركة في حقبة الستينيات من القرن الماضي، مع كشافات محاطة بشبكة المبرد المغلقة ومئزر أمامي بتصميم مستوحى من موديلات الطرق الوعرة وألواح حماية على كامل الجسم.

وتم تجهيز المقصورة الداخلية للسيارة بقمرة قيادة رقمية وشاشات مدمجة مع نظام ملتيميديا مطور ونظام ملاحة والمساعد الرقمي „Reno“، مع برنامج الذكاء الاصطناعي ChatGPT، بالإضافة إلى منافذ USB-C للشحن.

وأشارت رينو إلى أن المقصورة الداخلية تعول على مفهوم الاستدامة؛ حيث إنها تعتمد على مواد معاد تدويرها. وتسع السيارة ما يصل إلى 420 لترا من الأمتعة بفضل قاعدة العجلات بطول 62ر2 متر.

ولمزيد من الأمان توفر السيارة العديد من أنظمة السلامة مثل نظام الكبح الاضطراري مع كاميرا الرجوع للخلف ومحذر الخروج من السيارة في الأمام والخلف، بالإضافة إلى وظيفة Stop-and-Go.